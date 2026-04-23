Päivän ravit: Ikäluokkalupauksia näytillä TurussaTorstai-illan ravit ajetaan Turun Metsämäessä. Illan aikana on useita tähtihetkiä. Urheilulliset huippuhetket saavat jatkoa Ruotsin puolella.
Monen Toto5-kuitin varmana tulee torstaina olemaan Time For Me to Fly. Tapio Mäki-Tulokkaan treenattava on startannut viimeksi maaliskuun alkupuolella. Vaikka lähiaikojen tähtäin lienee lauantailähdöissä, ovat tammelalaisvalmentajan hevoset yleensä melko valmiita suoraan tauolta.
Toto5-pelin avaavassa lämminveristen rahasarjassa nähdään kauden avaukset kahdeltakin mielenkiintoiselta nelivuotiaalta. Mäki-Tulokkaan laatutallista ponnistava Elvis Garden nähtiin viime vuonna Kasvattajakruunun finaalissa.
Elvis Gardenin lailla myös Prasutagus Secret väläytteli viime kaudella kykyjään. Kymenlaakso-ajossa tullut pitkä laukka poltti todennäköisesti arvokkaan kärkipään sijoituksen. Kasvattajakruunussa Harri Koivusen valmentama ruuna sijoittui neljänneksi.
Molemmilla lupauksilla on jarruna takarivin paikka, mutta kyvyt ovat lähdön parhaasta päästä. Laukka ei ole kummallekaan valjakolle vieras askellaji.
Tammasarjassa debytoi Hannu-Pekka Korven valmentama Magnolia. Huipputamma Mascate Matchin tyttäreen kohdistuu luonnollisesti tavallista enemmän odotuksia. Magnolia juoksi koelähdön kaksivuotiskautensa elokuussa, mutta ilmestyy starttiin vasta kahdeksan kuukautta myöhemmin.
Ruotsissa ravataan Bergsåkerissa. Heittämällä illan mielenkiintoisin suoritus nähdään Toto64-pelin toisessa kohteessa. Petri Salmelan valmentama Kobra Brick voitti kolmivuotiaana E3:n sekä Breeders Crownin. Kauden aluksi ohjastaja vaihtuu Mika Forssista Ulf Ohlssoniin.
Daniel Wäjerstenin tallista maininnan arvoinen on kolmannen kohteen Shogun R.R. Koko talven hienosti suorittanut viisivuotias ruuna kilpailee Bergsåkerissa ilman kaikkia kenkiä.
Ravien alkupuolella nähdään kylmäveristen kolmivuotislähtö. Länsinaapurin kolmivuotiaat pääsevät kirkkaisiin valoihin oleellisesti aikaisemmin kuin suomenhevoset. Lähdön hevosista maininnan saa Skiffer. Viime viikolla Hagmyrenissä Jan-Olov Perssonin suojatti liikkui viimeisellä kierroksellä aivan eri vauhtia kuin kilpakumppaninsa.
