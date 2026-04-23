Myrskypuuskia ennusteessa sunnuntaina etelään – matalapaine voimistuu viikonloppuna Suomen yllä Matalapaine saapuu lauantaiyönä luoteesta ja voimistuu matkallaan itään. Sateet tulevat osin myös lumena maan etelä- ja keskiosassa.

Lauantaiksi länteen saapuva matalapaine liikkuu maan etelä- ja keskiosien yli itään ja tuo sateita laajalti suureen osaan maatamme. Kuva: Sanne Katainen

Petteri Pyykkö

Pohjoisesta virtaa loppuviikolla voimalla kylmää ilmaa, ja sää on ajankohtaan nähden keskimääräistä hieman viileämpää. Vielä perjantaina etelässä päästään kymmenen asteen tuntumaan aurinkoisessa säässä.

Lauantaiksi länteen saapuva matalapaine liikkuu maan etelä- ja keskiosien yli itään ja tuo sateita laajalti suureen osaan maatamme. Pohjanmaan maakunnista itärajalle ulottuvalla vyöhykkeellä sataa myös märkää lunta, ja teille kertyvä loska heikentää myös ajokeliä.

Sunnuntain sateiden reittiin liittyy vielä kohtalaista epävarmuutta, joten ennuste kannattaa tarkistaa vielä hieman lähempänä. Kuva: Ilmatieteen laitos

Matalapaine voimistuu sunnuntaiksi. Puuskat saavat voimaa auringon lämmityksestä erityisesti maan eteläosassa, missä sään ennustetaan selkenevän aamun aikana lännestä alkaen. Paikalliset pohjoistuulen myrskypuuskat aiheuttavat jälleen todennäköisesti paikallisia puiden kaatumisia ja sähkökatkoja. Myös kaakossa pilvisestä säästä huolimatta puuskat voivat kaataa yksittäisiä puita.

Märkää lunta ja räntää sataa voimakkaalla koillistuulella Kaakonkulmalla monin paikoin aamun ja aamupäivän aikana, joten ajokeli voi heiketä paikoin jopa erittäin heikoksi. Sunnuntain sateiden reittiin liittyy vielä kohtalaista epävarmuutta, joten ennuste kannattaa tarkistaa vielä hieman lähempänä. Iltaan mennessä tuuli joka tapauksessa todennäköisimmin heikkenee ja sateet vetäytyvät Suomen itäpuolelle.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

