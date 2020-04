Upeaa, Elian Web - miljoona kruunua ja vahva kiinnitys Elitloppet-paikkaan!

Terhi Piispa-Helisten

Tervemenoa Elitloppetiin, Elian Web ja Jorma Kontio!

Lähtökiihdytyksestä povailtiin hurjaa, mutta toisin kävi. Disco Volante lähti ykkösradalta "saappaat jalassa", ja Jorma Kontio sai Elian Webillä helpot keulat. Cyber Lane pääsi johtavan selkään, ja sen rinnalle jäi Milliondollarrhyme.

Iikka Nurmonen jäi Next Directionilla viidenteen pariin ulos, mutta kiersi 12,3-vauhtisen avauspuolikkaan jälkeen kuolemanpaikalle. Suomalaiskuskit pitivät vauhdin maltillisena, ja kun 1500 metriä avattiin 14,0, takaa oli mahdotonta kiertää kärkeen.

Cyber Lane ja Billie de Montfort pudottivat loppusuoralla open strechille, mutta Elian Web ei ollut yllätettävissä. Next Direction kesti rinnalta urheasti neljänneksi.

Eliltloppetiin on kutsuttu vasta yksi hevonen, Vivid Wise As, mutta lisää kutsuja odotetaan jo tämän viikonlopun aikana. Ihmeitä täytyy tapahtua, elleivät Elian Web, Chief Orlando ja Next Direction ole ensimmäisten kutsuttavien joukossa.