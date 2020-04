Lisää suomalaista Elitloppetiin!

Terhi Piispa-Helisten

Viime vuonna kakkoskisassa Sweden Cupissa (kuva) - tänä vuonna Chief Orlando, kuvassa vasemmalla, pääsee koittamaan voimiaan pääkisassa. Pia Huusarin valmentama ori sai kutsun Elitloppetin sunnuntain ravien yhteydessä.

Keskiviikkona Solvallassa mahtavan esityksen tehnyt Chief Orlando on kolmas Anders Malmrotin kutsuma hevonen tämän kauden todennäköisesti suljettujen katsomon porttien takana ajettavaan Elitloppetiin. Ensimmäisenä kutsuttiin Cagnes Sur Merin Criterium de Vitessessä kauden kärkiajan Euroopassa mennyt Vivid Wise AS. Alessandro Gocciadoron suojatti meni maaliskuussa 09,7 ja sai kutsun. Eilen tuli paikka Suomen Elian Webille.

Pia Huusarin valmentama Chief Orlando sai painella 06,9 ensimmäisen puoli kierrosta toista rataa saadakseen keulan. Silti Rikard N Skoglundin ohjastama ori paineli karkuun muilta loppuun asti ennätystään sivuavalla ajalla 09,8, ja tällä näytöllä se sai paikan toukokuun lopun vauhtijuhlaan. Kolme Elitloppet-hevosta on nyt listalla, ja kaksi niistä on suomalaisia. Tilanne on siis Suomen raviurheilun kannalta täysin ainutlaatuinen.

Päivä oli Pia Huusarin tallille ja Skoglundillekin hyvä myös sunnuntaina, sillä kutsun lisäksi tallin Rhapsody Point voitti Solvallassa. Samoin Mika Forss ohjasti Next Directionin omistajan Timo Hulkkosen tamman Surprise Rosen ylivoimaykköseksi, ja Hannu Torvinenkin sai voiton Wingmasterin rattailla. Petri Salmelan talliin tuli tolppa Got To Dashilla.