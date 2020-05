26 päivää Elitloppetiin: Timo Nurmoksen kortti on Une Etoile Gar

Anu Leppänen

Suomen päivä koittaa Elitloppetissa, niin myös Timo Nurmoksenkin? Siinä on kisa, jota Ruotsin Kriteriekungen ei ole vielä voittanut. Tämän vuoden tallin paras kortti toukokuun lopun vauhtimyllyyn on valmentajan mukaan italialainen tamma.

Nurmoksen tallissakin riittää huippuhevosia. Treenilistalla olevista 132 hevosesta 21:llä on yli miljoonan kruunun voittosumma. Seuraavaksi miljoonan rajan on lisäksi ylittämässä viisivuotias jenkkiruuna Seismic Wave 08,5. Lisäksi Nurmoksen tallilla on vielä kymmeniä varsoja valmennuksessa Suomessa alihankkijoilla. Mutta onko tallin hevosten joukossa ässää tämän vuoden erilaisen Elitloppetin pokeripeliin?

"Une Etoile Gar voisi olla", Nurmos paljastaa.

"Urlo dei Venti juoksee koelähdön keskiviikkona, ja sehän on hevosena ilman muuta Elitloppet-tasoa (voittosumma 10,5 miljoonaa kruunua), mutta ei ori taida nyt olla valmis pitkältä loukkaantumistauolta. Se loukkasi jalkansa aika pahasti viime vuoden Napolin Lotterian yhteydessä. Seismic Wavella on myös sellaisia Elitloppet-ominaisuuksia, mutta sillä on paikka tuolle viikonlopulle pronssidivisioonan finaaliin, joten tähdätään siihen. Ehkä ensi vuonna sitten. Ollaan saatu hyvin rauhassa rakentaa Seismic Wavea Amerikan starttien jälkeen, ja sillä onkin nyt Euroopassa kuusi starttia ja viisi voittoa. Se voi jatkaa kehitystä ja nousta korkealle tasolle."

"Une Etoile Gar oli mahtava syksyllä neljällä perättäisellä voitolla ja mm. kahdella kymppituloksella (10,3 ja 10,9). Se oli tosi hyvä kaikissa kuudessa startissaan meiltä ja yllätti kaikki positiivisesti. Voimia jäi vielä talteenkin koko ajan. Tamma on ilmoitettu seuraavan keskiviikon Meadow Roadin lähdön Elitloppet-testiin. Se on treenannut tuota huippukisaa kohti, ja jos meidän tallista joku hevonen Elitloppetista ottelee, se on todennäköisimmin juuri tämä Une Etoile Gar. Italialaistamma on ainakin treenannut vahvasti, joten jos se jatkaa syksyn otteista, kaikki on mahdollista."

Jorma Kontio on ohjastanut yhtä lukuunottamatta kaikki Une Etoile Garin startit Ruotsissa. "Jomppe" on ohjastanut jo myös Elian Webin ensimmäisten joukossa Elitloppetin listalle. Kuka tulee olemaan Une Etoile Garin kuski, jos se Elitloppetissa juoksee? Nykysäännöillähän jokaisella 16 hevosella on oma ohjastaja - kukaan kuskeista ei tule ajamaan molemmissa karsinnoissa.

"Sanallakaan ei olla asiaa sivuttu kenenkään kanssa. Sen näkee sitten aikanaan, mutta ensinhän Une Etoile Garin pitäisi saada paikka Elitloppetissa."