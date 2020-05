Next Direction ja Sobel Conway unelmapaikoilta Elitloppet-lipun metsästykseen

Ensi keskiviikkona Solvallan T86-ravien yhteydessä ajetaan kaksi Meadow Roadin lähtöä. Molemmissa voittajalle on luvassa paikka Elitloppetissa, ja suomalaisista varsinkin Next Directionia sekä Sobel Conwayta arpa suosi lähtöratoja määriteltäessä.

Sobel Conway lähtee ensi keskiviikkona Solvallassa Elitloppet-piletin metsästykseen lähtöradalta kolme. Kuvassa ohjissa on vakiomies Olli Koivunen - Solvallassa kuitenkin Rikard N Skoglund.

Mukana "Vägen till Elitloppet" -lähdöissä ovat suomalaishevosista myös Lexus Dream Markku Niemiseltä ja Elian Web. Jälkimmäinen Katja Melkon valmennettava on jo lippunsa lunastanut Paralympiatravetin voittajana. Hyvä niin, sillä radalta kahdeksan keskiviikon Meadow Roadin lähdöstä lippu voisi olla työn takana. Tosin Elian Web on niin nopea avaamaan, ettei keulapaikka liene täysin mahdottomuus tuolta lähtöradaltakaan.

Nopea lähtemään on kuitenkin Harri Koivusen tallista radoille palaava Sobel Conwaykin, jolla Rikard N Skoglund lähtee liikenteeseen radalta kolme. Kova Elitloppetiin pyrkijä Milliondollarrhyme starttaa ykkösenä ja jo paikan saaneella Attraversiamolla on viitonen. Hannu Torvinen ohjastaa tässä Timo Nurmoksen tallin Inti Bokoa - Kriteriumin voittajaa kahden kauden takaa.

Toisessa karsinnassa on suomalaisittain, jos mahdollista, vielä herkullisempi asetelma. Next Direction ja Iikka Nurmonen kiihdyttävät ykkösinä - Lexus Dream kiihdyttää kuutosradalta rattaillaan Hannu Torvinen. Nurmokselta on tässä radalla neljä Une Etoile Gar kuskinaan Jorma Kontio, joka on myös Elian Webin ohjastaja ensimmäisessä "karsinnassa". Mukana tässä lähdössä ovat myös Elitloppetiin jo kutsuttu Vivid Wise AS debyytissään Björn Goopilta, sekä mm. Sorbet.

Elitloppet-näyttöä antamaan Meadow Roadin lähtöön oli tunkua. Jo aikaisessa vaiheessa päätettiin, että lähtö jaetaan kahteen osaan, ja hevosia olisi riittänyt enempäänkin. Mukaan pääsi näin 16 valjakkoa, kun ilmoittautuneita oli peräti 32. Ykköspalkinnot ovat 100000 kruunua plus mainittu paikka kevään päätapahtumassa.

Solvallan keskiviikon raveissa on roppakaupalla muutakin suomalaismielenkiintoa. Muiden muassa Tapio Perttuselta, Pekka Korvelta, Niemiseltä, Nina Pettersson-Perkléniltä, Koivuselta ja Riina Rekilältä starttaa "Vallassa" kokonainen joukkueellinen muitakin hevosia.

