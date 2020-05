Chief Orlando ensi lauantaina Mantorpissa - Ecurie D:kin starttaa

Ruotsin ravien kova vauhti jatkuu nousujohteisena kohti Elitloppetia, ja mukana menossa on ensi lauantain 75:ssäkin paljon suomalaista väriä, mm. Pia Huusarin valmentama Chief Orlando.

Elina Paavola

Chief Orlando, tässä Ylivieskan Malja-ajonssa, starttaa ensi lauantaina Mantorpin kultadivisioonassa. Juoksu viimeistelee oriin virettä kohti Elitloppetia, johon se kutsuttiin ensimmäisten joukossa.

Ensi lauantain Mantorpin 75-lähdöissä on taas huikeasti mielenkiintoa - suomalaisittain ja muutenkin. Yksi jännimmistä on kultadivisioona, vaikka siinä ei ole samaan tapaan Elitloppet-näyttöjä hakevia valjakoita, kuin monissa avoimen sarjan koitoksissa viime viikkoina. Syynä on osaksi keskipitkä 2640 metrin matka, ja myös se, että tällä viikolla moni tähtäsi keskiviikon Solvallan Elitloppet-testeihin. Toisaalta sunnuntaina Kööpenhaminassa ajetaan vielä Copenhagen Cupkin huippuhevosille.

Chief Orlando on Elitloppet-lipun jo lunastanut, ja Pia Huusarin valmennettava viimeistelee tuossa kultadivisioonassa virettään mainittuun kevään huippukisaan toukokuun viimeisenä päivänä. Oriille sattui hyvä lähtöarata neljä, ja menestystä voi olla tulossa tästäkin, vaikka tähtäin lienee tosiaan parin viikon ja yhden päivän päässä. Onpa kullassa mukana myös Pekka Korven valmennettava Hotshot Lucakin.

Jännintä alkuillan lähdöissä lienee Ina Scots Ära -lähdön superhevoset Ecurie D. ja Power. Göteborglaisen Marko Kreivin osaomistama Ecurie D.:hän ei ole tappiota vielä kokenut ja Power taas oli viime kauden Ruotsin ikäluokan kuningas Kriteriumin voittajana. Nelivuotiaat oriit starttaavat numeroilla 12 ja 11, joten nyt voi tappiokin olla mahdollinen. Suomalaisittan kiinnostavaa on Mantorpissa paljon, mm. Katja Melkon kolme valmennettavaa.

Tästä pääset lauantain Mantorpin lähtölistoihin.