Rehula vastaa epäluottamuslauseeseen: "Asia on Hippoksen valtuuskunnan käsissä"

Ravit olivat seisoksissa tasan kaksi kuukautta koronakriisin vuoksi, mikä kiristi ravikentän arvostelua keskusjärjestö Suomen Hippoksen johtoa kohtaan. Toimitusjohtaja sai potkut ja nyt valtuuskunta haluaa myös äänestää hallituksen luottamuksesta.

Suomen Hippoksen hallitus ja sen puheenjohtaja ovat saaneet epäluottamusesityksen, joka tulee järjestön valtuuskunnan käsiteltäväksi 24. kesäkuuta pidettävään kokoukseen.

"Valtuuskunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä esityksiä valtuuskunnan kokoukselle ja näin on tehty. Tämä on luottamustehtävä, jossa pitää nauttia luottamusta. Sen varassahan tässä ollaan", kommentoi epäluottamuslausetta puheenjohtaja Juha Rehula MT Ravinetille torstaina illansuussa.

"Se, miten asia realisoituu, on valtuuskunnan käsissä."

Rehula nousi järjestön johtoon valtuuskunnan kevätkokouksessa kaksi vuotta sitten. Normaalisti kokous pidetään toukokuussa. Nyt se on koronan vuoksi siirretty juhannusta seuraavalle viikolle.

Hän toteaa, että luottamuksessa on aina toinenkin näkökulma eli sen, johon luottamus joko kohdistuu tai jolta se puuttuu.

"Kun sain tämän tietooni, se on laittanut miettimään, eikä ensimmäistä kertaa näiden kahden vuoden aikana, miten voisi parantaa. Miten toimia toisin? Onko jotain tehtävissä?"

Asian tekee vaikeaksi se, että epäluottamuslause ei sisältänyt perusteita. "Niitä joutuu vain arvailemaan", Rehula sanoo.

Rehula on aiemminkin kertonut saaneensa koko kahden vuoden ajan paljon suoraa palautetta. Osa siitä on ollut myös hyvin kovasanaista.

Valtuuskunnan ja hallituksen välit eivät ole olleet pelkästään ruusuiset. Marraskuussa valtuuskunta ei hyväksynyt hallituksen tuomaa tulevaisuusstrategiaa vaan vaati siihen muutoksia.

Jo tammikuussa osa valtuuskunnan jäseniä vaati ylimääräisen kokouksen pitämistä raviurheilun rahavirtojen kuihtumisen ja myös varsamäärien pudotuksen vuoksi. Se piti järjestää mutkien jälkeen maaliskuussa, mutta korona sotki mahdollisuuden kokoukseen ja kaavailtuun seminaariin.

Jos luottamusta ei ole, pitää Rehulan mukaan luonnollisesti myös itse kyetä tunnistamaan ja tunnustamaan asia. "Mutta en ole sellaisessa vaiheessa ja sama koskee hallitustakin."

Päinvastoin hallitus on kokoustanut etänä viikoittain yli kahden kuukauden ajan eli siitä lähtien, kun ravit laitettiin tauolle maaliskuussa valmiuslain tullessa Suomessa voimaan. Normaalisti kokouksia on kuukaudessa yksi tai kaksi.

"Ihan on ollut täysiä asialistoja. Tilannetta, että kokouksessa olisi ollut käsiteltävinä vain ajankohtaisia asioita, ei ole ollut yhtään."

Ravinetin haastattelema Wikman ei vastannut suoraan, onko epäluottamuslausella useampia allekirjoittajia. Ravinetin saamassa kopiossa HIppokselle osoitetusta viestistä hän on ainoa allekirjoittaja.

"En ole yksin, vaan olemme keskustelleet johdon luottamuksesta, onko sitä vai ei, paljon valtuuskunnan kollegoiden kesken", hän kommentoi uutisessa.

Myöskään Juha Rehula ei halunnut kommentoida, onko HIppokseen tullut laajempaa ilmausta hallitusta ja häntä itseään kohtaan koetusta epäluottamuksesta.

Wikman, joka tavoitteli hallituspaikkaa syksyllä mutta ei tullut valituksi, kyseenalaisti Ravinetin uutisessa myös, onko kokous kutsuttu koolle asianmukaisesti.

Ravinetti tarkisti asian järjestön verkkosivulta. Kutsu on julkaistu siellä jo 20. toukokuuta eli reilusti yli säännöissä vaaditut kolme viikkoa aiemmin.

Rehula kertoo, että Hippoksen hallitus on koolla huomenna perjantaina. Valtuuskunnan esityslista saadaan hänen mukaansa liikkeelle sääntöjen mukaisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

