Uutiset

Antti Pylkkänen ja Toni Sarkama MT Ravinetin uudet vahvistukset Uutiset Antti Savolainen Kaksikko tuo tullessaan kokemusta, näkemystä ja intoa.

Antti Savolainen

Mies ja ääni. Antti Pylkkäsellä on pitkä kokemus ravien selostamisesta. Mutta äänen lisäksi myös kynä on terässä. Pylkkäsen vastuulla on mm. MT Ravinetin Viikon vieras -juttusarja.

MT Ravinetin uudet avustajat ovat monelle raviurheilun seuraajalle tuttuja myös TV:stä. Antti Pylkkänen on tuttu näky TotoTV-lähetyksien juontajana. Toni Sarkama puolestaan on nähty usein TotoTV:ssä peliasiantuntijan paikalla. Lempinimellä "Pohjoisen ääni" tunnettu Pylkkänen kertoo saaneensa hevospaarman pureman jo vuonna 1989. "Ammatikseni olen tehnyt erinäisiä ravialan töitä vuodesta 1999. Koulutukseltani olen ylioppilas, ravintolakokki ja vähää vaille kasvatustieteiden kandidaatti." Pylkkäsen rauhallinen ja paljon kertova ääni on tuttu pohjoisemman Suomen ravien seuraajille. "Käyn selostamassa seitsemällä maakuntaradalla ja erinäisillä kesäradoilla. Lisäksi juonnan TotoTV-lähetyksiä, teen sisällöntuotantoa samalle kanavalle, kirjoitan Kalevaan sekä MT Raveille ja laadin Veikkaukselle viikkoblogia. Tämän ohella pakerran parin raviurheilun ulkopuolisen viestintäprojektin parissa, joskin ne ovat nyt koronan vuoksi jäissä. Toni Sarkama on 20 vuotta täyttänyt intohimoinen raviharrastaja pääkaupunkiseudulta. Ravien media-alan töiden lisäksi hän toimii lajin parissa hevosvedonlyöjänä ja harrastuksena myös hevosenomistajana. Elämä pyörii nykyään siis lähes pelkästään raviurheilun ympärillä. "Raviurheilu on työllistänyt minua erinäisillä tehtävillä vuodesta 2015 alkaen. Nykyään teen asiantuntijatöitä TotoTV-lähetyksissä. Hauskaa palata tämän työtehtävän myötä osittain "juurilleen", kun aikanaan raviurheilun parissa työskenteleminen alkoi nimenomaan nettiuutisten kirjoittamisella. Sen jälkeen työt ovat siirtyneet enemmän äänityön puolelle, mutta kirjoittajan liekki ei oikeastaan milloinkaan ole täysin sammunut", Sarkama kuvailee. MT TalkKarin tentissä "Pohjoisen ääni" Antti Pylkkänen Chief Orlando sai uuden osaomistajan Ville Toivonen Toni Sarkama on lukuisien menestyshevosten osaomistaja. Sarkaman vastuulla ovat mm. MT Ravinetin 86- ja 75-vihjeet Ruotsin raveihin. Aiheet Antti Pylkkänen Toni Sarkama