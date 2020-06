Ala-Rantala kylmäverisillä kaupoilla

Tiina Ala-Rantala

Sjö Kongen ja Antti Ala-Rantala tekemässä tuttavuutta toisiinsa. Norjalainen Sjö Kongen saapui Suomeen maanantaina.

Norjan Kriterium-kakkosen ennätys on 22,5. Voittosumma on noin 137 000 euroa. Ruuna on kilpaillut 74 kertaa ja ravannut kahdeksasti voittoon. Muita totosijoja on plakkarissa 23 kappaletta.

Kyseessä on Ala-Rantalalla vaikuttavan Ruotsin kriteriumvoittaja Sjö Vinnin vuotta vanhempi isoveli.

”Ihan eri persoona on kuin pikkuveljensä. Sjö Vinn on oikea sähköjänis. Se on arka äänille ja kaikille. Sjö Kongen vaikuttaa lunkilta ja rauhalliselta. Oikein miellyttävä hevonen”, Antti Ala-Rantala luonnehtii.

Sjö Kongen tunnetaan voimistaan. Onko tarkoitus tähdätä syksyyn ja talveen?

”Katsotaan nyt. Ajan ruunalla ensimmäisen hiitin keskiviikkona, ja jatkoa mietitään sen perusteella. Ajattelin alustavasti, että olisin tähtäillyt Sjö Kongenin kanssa Halsuan päälähtöön, joka ajetaan heinäkuun alussa. Odotan ruunasta ykkössarjalaista – tai ainakin sellaista kakkossarjojen ykkössarjalaista.”

Sjö Kongenin löysi ja sen välitti Suomeen Tapani Raunio. Kuinka paljon markkinoilla liikkuu kylmäverisiä?

”Jonkun verran niitä tarjotaan, eivätkä ne niin pahoissa hinnoissakaan ole. Sjö Kongenissakin oli hinta ja laatu kohdallaan”, Ala-Rantala linjaa.

Sjö Kongenin ympärille rakannetaan kimppa Team Komiat. Ala-Rantala kertoo, että porukkaan pääsee vielä mukaan. Yhteisomistajuus on Ala-Rantalan tallin toiminnan ja hevoshankinnan kivijalka.

”Uusia ihmisiä on saatu sitä kautta lajin pariin kivasti mukaan. Riskit ja kustannukset jaetaan, eivätkä elämyksetkään tunnu yhtään sen pienemmiltä porukassa.”

