Elina Paavola

Mestareiden kelpaa hymyillä. Noora Hirvimäki ratsasti Tarmo Liikamaan valmentaman Niemen Eemilin montén Suomen mestariksi.

Ennakkosuosikki Niemen Eemil oli odotusten mukainen montén Suomen mestaruudessa. Noora Hirvimäen ratsastama ori vei voiton kilometriajalla 1.27,5 / 2 120 metriä. Maaseudun Tulevaisuuden nimikkolähdön voitto oli 7 500 euron arvoinen.

10-vuotias Niemen Eemil valtasi kärkipaikan reilu kierros ennen maalia ja piti muut takanaan maaliin asti. Toiseksi ehti viime vuoden mestari Ato ja kolmanneksi Jemmatar.

"2019 Kurtakon raveissa voitin ensimmäisen ravilähtöni. Ei silloin osannut kuvitellakaan, että nyt ollaan täällä", Hirvimäki fiilisteli voittajakehässä.

"Kuule, sä oot kova jätkä", Hirvimäki kiitteli Niemen Eemiliä tallikurvissa voittajaesittelyyn kääntyessään.

Kolarilaisen Lalli-tallin omistamaa ori treenaa Tarmo Liikamaa, jolla kokemusta hyvistä suomenhevosista muun muassa Maratin ja Lallikkaan kanssa.

"Lallikas juoksi aikanaan jonkun 250 starttia ja 200 000 markkaa rahaa. Se oli komea liinaharha ori, kuten tämäkin. Sekin vaikutti Niemen Eemilin hankinnassa. Leinosen Veikko tätä tarjosi 2,5 vuotta sitten. Katsoin yhden lähdön videokirjastosta ja ajattelin, että tämä on saatava", Liikamaa kertoi kisan jälkeen tallialueella.

Liikamaa arvioi, että hevosella on vielä paljon annettavaa, jos terveys pysyy hyvällä mallilla.

"Sillä on äärettömät vauhdit, jos vain alakerta pysyy kunnossa."

Niemen Eemil on juossut urallaan vasta 57 starttia. Nyt sen taulua koristaa viisi peräkkäistä monté-tolppaa.

"Viime kesänä jo Noora kysyi, saisiko sillä mennä montéa. Silloin en vielä luvannut, kun jalkojen kanssa oli ongelmia, mutta nyt sanoin, että kokeillaan."

Liikamaa on pärjännyt sekä lämminverisillä että suomenhevosilla. Hän arvostaa molempia rotuja, mutta suomenhevonen on ehkä vielä mieluisampi.

"Suomenhevosia on mukava treenata, kun niissä on haastetta. Sen kanssa on käytettävä järkeä ja mietittävä, että miten kannattaisi valmentaa."

Liikamaa korosti hyvän tiimin merkitystä. Valmentajan lisäksi hoitaja Nea Leppänen ja Noora Hirvimäki ovat tärkeässä roolissa.

"Meillä on mahdottoman hyvä tiimi! Porukassa on mukavampi jakaa voitot ja tappiotkin."

Sunnuntaina Niemen Eemil starttaa 75-lähdössä kärryt perässään.

"Luulen, että tuommoiselle suomenorille startti peräkkäisinä päivinä taitaa olla vain etu", Liikamaa arveli.

B. Vilungin ja Niemen Oprin pojan on kasvattanut Niemenkylän kartano.

Terhi Piispa-Helisten

Noora Hirvimäki sai tuulettaa maalilinjalla Niemen Eemilin mestaruutta, joka tuli 2 120 metrin tasoitusajossa kilometriajalla 1.27,5.