Lähdekorpi ja Ylitalo iskivät taas – nyt Suomeen tammalahjakkuus

Kuva: Ville Toivonen

Harri Koivunen saa talliinsa mielenkiintoisen tammavahvistuksen. Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon tuorein löytö Matter of Fact on vasta 4-vuotias.

Eilen uutisoitiin avoimen luokan menijän Demon onthe Hillin siirtyneen Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon omistukseen. Uuden aamun sarastaessa oli taas tehty merkittävä kauppa. Nyt kaksikko onnistui hankkimaan Ruotsista jenkkitamma Matter of Factin.

Kyseessä on vasta 4-vuotias ravuri, joka on kiitänyt ennätyksensä 10,9 synnyinmaassaan USA:ssa. Tamman voittosumma lähestyy 800 000 kruunua. Matter of Fact on kisannut 28 kertaa ja ottanut kolme voittoa. Himmeämpiä mitalisijoja tamma on saalistanut kahdeksan kappaletta.

Demon onthe Hillin tapaan Matter of Fact valmentautui viime ajat Reijo Liljendahlilla. Tamman treenari Amerikan aikoina oli Marcus Melander.

Matter of Factin omistajataho oli niin ikään sama kuin Demon onthe Hillillä, Jan Spåls Inv. AB ja Anders Spåls Inv. AB.

”Nippukauppa olisi ollut helpompi ratkaisu, mutta edelliset omistajat ajattelivat ensin pitää tamman itsellään. Demon onthe Hillistä saatiin tehtyä kaupat eilen (perjantaina), mutta tammasta jäivät neuvottelut vielä kesken. Tänään entiset omistajat sitten päättivät luopua myös tästä. He myivät kaikki hevosensa”, taustoittaa Kari Lähdekorpi.

Myöskään Matter of Fact ei ollut myynnissä avoimilla markkinoilla.

”Saman kontaktin kautta operoitiin kuin Demon onthe Hillin osalta. Kun teimme alunperin Matter of Factista tarjouksen, tuntui, että tamma irtoaa sillä rahalla. Ajattelimme, että nyt tuli tehtyä löytö. Mutta myyjät tiesivät tammansa arvon, eikä lopullinen hinta ollut erityisen edullinen. Tämän luokan hevosten kohdalla vallitsevat myyjän markkinat.”

”Arvo sitten sanoi, että anna se, minkä myyjä pyytää. Nauroimme Arvon kanssa, että tällaisia kauppamiehiä ei ole montaa. Seuraava soitto tulee varmasti meidän Pekalta (Lähdekorpi), joka sanoo, että nyt sun täytyy vähentää ainakin kymmenen hevosta.”

Ostohalukkuuden sinetöi Matter of Factin viime lauantainen juoksu.

”Tamma laukkasi Rättvikissä ekaan kurviin ja jäi kärjestä 40 metriä. Se kulki loppumatkan 11-vauhdilla. Tässä on erityisen hyvää se, että tamma menee täyden matkan, eikä ole pelkkä maileri. Ruotsissa Matter of Factilla on ajettu kovia Pronssidivisioonia.”

Lähdekorpi näkee tammapuolella Suomessa markkinaraon.

”Tammalähtöjä on meillä tarjolla mun mielestä kohtalaisen hyvin. Siellä on tietenkin Peanuts ja Willow Pride ja muutama muu huippu, mutta kyllä sinne sekaan mahtuu. Harmi kun Niemisen Make ymmärsi ottaa Willow Prideltä kengät pois, sen kohdalla alkoi taas tapahtua”, Lähdekorpi kommentoi pilkettä silmäkulmassaan.

Matter of Fact tulee Suomeen pikimmiten. Tamma menee treeniin Lähdekorven ja Ylitalon luottomiehelle Harri Koivuselle.

”Matter of Fact on ollut vähän toisohjainen, joten Kauhasen Jarno saa katsoa tamman läpi. Forssan Tammavaltikka tulee liian nopeasti vastaan, mutta katsellaan sopivia tammalähtöjä jatkossa.”