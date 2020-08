Viikon vieras: ”Mä haluan kerätä itseäni viisaammilta vielä oppia”

Anu Leppänen

Urallaan kolme voittoa ohjastaneella Niko Huuskolalla on käsissään Vermon kolmannen Toto65-kohteen toinen ennakkosuosikeista, Knows Everything. "Ladataan alussa kaikki peliin ja koetetaan keulaan. Voitosta kamppaillaan”, kuuluivat Huuskolan terveiset startin alla.

Salamakypärät -ohjastajaotteluun kolmatta kertaa osallistuva 25-vuotias Niko Huuskola vietti lapsuutensa Päijänteen itäisillä rantamilla sijaitsevassa Luhangan pitäjässä. Pienen paikkakunnan luonto lumosi, ja kotitilan hevoset hurmasivat.

”Hevoset kuuluivat jo lapsuuteeni. Olen aina tykännyt niistä, ja joskus 12-vuotiaana aloin ymmärtää, että hevoset ovat mun kutsumus”, Niko Huuskola kertoo.

Hänen isänsä Jukka Huuskola pitää Luhangassa sukutilaa. Hän on järjestyksessään jo 14. Huuskola tilan isäntänä.

Jukka Huuskola on tunnettu ja tunnustettu harrastajavalmentaja, jonka voittoprosentti on tämän vuosituhannen osalta lähes 20.

”Isä on mun suurimpia esikuvia. Isä ja äiti ovat aina kannustaneet mua näissä mun hevoshommissa.”

Hänen isänsä treenaamalla Vikkenillä on tärkeä rooli Niko Huuskolan elämässä. Kyseessä on ensimmäinen hevonen, jolla hän ajoi. Lisäksi Vikkeni oli hänen luotettava kumppaninsa korttikurssilla. Ori toimi myös Huuskolan ohjastettavana hänen uransa ensimmäisessä kilpailussa.

”Olin tuolloin 19-vuotias. Kyllä se eka startti jännitti. Kisa oli Vieremällä kauniina kesäiltana. Vikkeni kiri neljänneksi, ja ori tuli tapansa mukaan vahvasti maaliin. Siitä se lähti mun osalta. Vikkeni on mun elämän tärkein hevonen tähän mennessä.”

Maailman tuulet tarttuivat ylioppilaskirjoitusten ja armeijan jälkeen Huuskolaan, ja Luhanka jäi taa. Edelleen hän palaa paikkakunnalle, kun tilaisuus siihen ilmenee.

”Elämä on tällä hetkellä kiireistä, mutta koetan käydä aina silloin tällöin kotona moikkaamassa ja jeesaamassa vanhempia. Mun ystäväpiiri koostuu nykyään ravi-ihmisistä, ja valitettavasti vähemmän tulee oltua yhteydessä lapsuuden kavereihin.”

Nykyisille sijoilleen Ypäjälle Huuskola päätyi Asikkalan luonnonvara-alan opintojen, Teemu Okkolinin tallilla työskentelyn ja Wångenin ravikoulun kautta.

Wångenin koulu sijaitsee Jämtlandin läänissä Alsenin kunnassa, lähellä Norjan rajaa. Huuskola pääsi opiskelemaan hippologin koulutusohjelmaan, mutta koulu jäi kesken.

”Kävin Wångenissa vuoden. Ruotsin kieli ei oikein taittunut, joten hakeuduin Julmyraan Ville Karhulahden tallille hommiin ja harjoittelemaan ruotsia. Jäin sitten lopulta sinne töihin, ja lopetin koulun.”

Huuskola sanoo, että hippologin opinto-ohjelman keskeyttäminen on kaduttanut jälkeenpäin. Tyhjin käsin hän ei kuitenkaan palannut Ruotsista kotiin.

”Siitä vuodesta oli iso apu. Lisäksi sain koulusta hevosenhoitajan paperit. Kielenkin opin kohtalaisesti. Pakko on paras opettaja. Kun alkaa vaan rohkeasti puhua, niin siitä se lähtee.”

Nuorimies ihastelee Ruotsin ravikulttuuria.

”Onhan kaikki toiminta siellä siistiä ja ammattimaista. Voi olla, että tulevaisuudessa palaan Ruotsiin. Tällä hetkellä olen kuitenkin Ypäjällä elämääni tyytyväinen”, Huuskola sanoo.

Huuskola työskentelee Aripekka Pakkasen tallilla Hevosopistolla. Hän kehuu esimiestään estoitta.

”AP on tosi mukava pomo ja taitava hevosmies. Hän antaa hoitajille varsin vapaat kädet ja vastuuta päivittäisten rutiinien hoidossa.”

Huuskolalla on seitsemän hoidettavaa. Lisäksi kaksi passia on vielä varsalaitumella.

Huuskolan toimenkuvaan kuuluu myös kengittäminen ja Ypäjän ratamestarina toimiminen.

”Kengittämisessä olen ammentanut käytännön kautta oppia. Kotoa opin alkeet, ja kierrellessäni eri paikoissa olen seurannut kengittäjien työtä sekä jutellut ja kysellyt asiasta mahdollisimman paljon. ”

Huuskolalla ei ole hoppu lähteä kokeilemaan omien siipiensä kantavuutta.

”Ei mulla ole urani kannalta mitään aikataulua. Ei tässä ole kiire mihinkään. Mä haluan kerätä itseäni viisaammilta vielä oppia.”

Onko sitten ohjastaminen vai valmentaminen Huuskolalle se juttu?

”Mun juttu on noiden osa-alueiden yhdistäminen. Isän ohella mun esikuvia ovat Pekka Korpi ja Markku Nieminen, jotka ovat kyenneet menestymään sekä kuskina että treenarina.”

Tulevaisuuden tekijällä riittää uskoa lajiin.

”Onhan tässä paljon epätietoisuutta ilmassa ravien kannalta, mutta kyllä mä jaksan uskoa, että laji pysyy elinvoimaisena.”

Entä miltä ravitapahtuma näyttää nuoren silmin, kun on tottunut katselemaan sitä sekä yleisön että tallialueen puolelta?

”Ei siinä mun mielestä mitään vikaa ole. En lähtisi hirveänä iltaravien kestoa leikkaamaan tai rytmiä muuttamaan.”

”TotoTV:stä kun raveja seuraa, niin nostaisin enemmän Suomea esille. Olisi mukava nähdä hevosten alleajoja sen sijaan, että leikataan lähetykseen mukaan Ruotsin lähtöjä. Ymmärrän toki Veikkauksen kannan, hehän pyrkivät edistämään pelimyyntiään.”

Huuskola on viimeistä kertaa mukana Salamakypärissä, sillä osallistuminen on rajattu kolmeen vuoteen.

”Joo, nyt on mun fiilistelykierros. Tänä vuonna on sujunut hyvin, ja tässä ollaan mukavissa iskuasemissa”, lausuu pistetaulukossa neljäntenä oleva Huuskola. Ero johtavaan Riku Lehtoseen on vain viisi pistettä.

Huuskola suitsuttaa Salamakypärät -kilpasarjaa. Kokonaisuuteen kuuluu kilvanajon ohella esimerkiksi esiintymiskursseja ja ammattiohjastajien antamaa mentorointia.

”Konseptia ei ole turhaan kehuttu monella suulla. Mä olen tykännyt tosi paljon näistä koulutuksista. Niistä tulee monipuolista osaamista ja erilaisia näkökulmia asioihin. Lisäksi on hienoa, kun nuoret saavat näkyvyyttä ja pääsevät ohjastamaan isommissa raveissa.”

Salamakypärä -kokelaiden yhteishenkeä Huuskola sanoo saumattomaksi.

”Tässä hitsaudutaan vuoden aikana varsin tiiviiksi porukaksi.”

Salamakypärät -kisassa ohjastetaan kymmenen osalähtöä. Näistä kuudes on edessä keskiviikkona. Huuskolan ajokki on hänen isänsä valmentama Knows Everything, joka on kisan toinen kuumista ennakkosuosikeista.

”Joo, Promptus on tiukka vastustaja. Ladataan alussa kaikki peliin ja koetetaan keulaan. Knows Everything on ollut pirteä, ja se on ottanut kovat startit oikein. Voitosta kamppaillaan keskiviikkona.”

5-vuotias Knows Everything on Huuskoloiden kasvatti, ja oriin sukupuussa on lähihaaroissa Laakkosten tammasukua. Knows Everythingin kolmas emä on maanmainio kilpatamma Hearts Lobell.

”Knows Everything oli viime talven täällä Ypäjällä mun luona. Kun opiskelin Asikkalassa, tein työharjoittelun Riipisen Veijolla. Knows Everything oli silloin varsa ja mun mukana siellä. Samalla kun opetettiin Riipisen Matin kanssa hänen varsojaan, opetettiin myös Knows Everything.”