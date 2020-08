Marko Hakkarainen: "Mahdollisuuksia jo avautunut"

Anu Leppänen

Marko ja Henna Hakkarainen taluttivat Victory Bonsain voittajakehään Kouvolassa Kymi GP-ravien pitkällä matkalla 2018. Kuvan ruuna on jäämässä Hakkaraiselle "harrastehevoseksi", vaikka tallinpito Einari Vidgrén Oy:llä päättyykin.

Vaikka uutinen Marko Hakkaraisen ja Einari Vidgrén Oy:n yhteistyön päättymisestä on vasta tuore, on Hakkaraiselle tullut jo useita tarjouksia jatkosta. Hakkarainen on olut Vieremällä yksityisvalmentajana vajaat kuusi vuotta. Valmennuksessa on lisäksi ollut muutamia Hakkaraisen omia valmennettavia. Nyt kääntyy lehti miehen ja perheensä elämässä, mutta mitä seuraavilla sivuilla on, sitä ei moni tiedä.

"Ensinnäkin, en selittele yhtään: hevosten olisi vain pitänyt pärjätä paremmin", Hakkarainen pohtii.

"Tämä lähtö on ollut tiedossa vasta lyhyen aikaa, mutta siinäkin ajassa on tullut jo monta tarjousta, joten vaikuttaa ettei tässä ainakaan työttömäksi jäädä. Kuitenkin ne ovat olleet hevosalan ehdotuksia, ja ensimmäinen ajatus tästä oli, että nyt kokeilen tehdä jotain ihan muuta. Ja olenkin näillä näkyminen menossa haastatteluun ensi viikolla ihan eri alan hommista. Meillä perheellä on hyvä olla Vieremällä, emmekä siksi ole nyt muuttamassa. Lasten koulut esimerkiksi ovat tärkeitä. Nyt täytyy ottaa pieni tuumaustauko."

Kokonaan irti hevosista ikänsä niiden kanssa työskennellyt mies ei taida päästä?

"No ei, eikä ole meininkikään. Kuitenkin omia kasvatteja ollaan myymässä, Good Dynamite on tämän hetken suunnitelman mukaan siirtymässä opetushevoseksi ja Victory Bonsai jää meille harrastehevoseksi. Bonsailla voi vielä ajaa kilpaa, sillä sen jalat ovat tosi hyvässä kunnossa, mutta veriarvot reistaavat, kuten tallimme muillakin hevosilla. Kun ne saadaan kohdalleen, ruuna kukaties vielä pärjää jossain. Se ei joka tapauksessa lähde meiltä enää minnekään."

Victory Bonsai tunnetaan aiemmalta uraltaan mm. olympiavoittaja Iivo Niskasen ja Kari Lähdekorven menestyshevosena, mutta nykyään Amerikassa syntynyt ravuri on Hakkaraisen perheen omistuksessa.