Ponikuninkuusravit peruttu kiristyvän koronatilanteen vuoksi

Kaustisella piti ravattaman Ponikuninkuusravit 12. ja 13. syyskuuta, mutta tapahtuma on peruttu jälleen pahenemaan päin olevan koronapandemian vuoksi.

Anu Leppänen

Vaikka "Ponkkarit" perutaankin tältä vuodelta, Kaustisen raviradan toiminnanjohtaja Jyri Ahonen toivottaa poniväen tervetulleeksi Kaustiselle 2022.

Koronavuoden Ponikuninkuusravien osalta on riittänyt käänteitä miltei yhtä paljon kuin isompien hevosvoimien Kuninkuusravien kohdalla.

Vermon piti alunperin järjestää ”Ponkkarit” tänä vuonna, mutta vuoroa muutettiin niin, että Kaustinen pitäisi tapahtuman nyt ja Vermo 2021.

Tänään päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, että Ponikuninkuusraveja ei järjestetä tänä syksynä lainkaan.

”Tausta oli koko ajan se, että seuraamme koronan vaiheita tiukasti. Nyt kun mennään tartuntatilanteen osalta taas pahempaan päin, tulimme yhdessä Hippoksen kanssa tähän ratkaisuun”, valaisee Kaustisen toiminnanjohtaja Jyri Ahonen.

Ahonen on Ponikuninkuusravien perumisesta pahoillaan.

”Ikävä juttu. Tapahtuma kokoaa poniharrastajia ympäri Suomea, joten oli vastuullista toimia näin ja peruuttaa tapahtuma. Ravit on elinkeinotoimintaa, joka on tärkeä pitää näinäkin aikoina pyörimässä. Poniraviurheilu on puolestaan harrastus, hieno sellainen.”

Ahonen sanoo, että viranomaisilta ei Ponikuninkuusravien suhteen ole tullut määräyksiä.

”Täällä Keski-Pohjanmaan alueella on suositus, että pääkaupunkiseudulle matkustamista vältettäisiin. Hiljaisia signaaleita on ollut, että suosituksia ja jopa määräyksiä on tulossa lisää.”

Vaikka nyt tapahtuma jääkin järjestämättä, ponien titteleistä taistellaan Kaustisella vuonna 2022.

”Tässä mielessä työ ei ole mennyt hukkaan, vaan yhteistyökumppanuuksia ja muita voidaan hyödyntää tuolloin. Lisäämme myös ponitarjontaa lähiajoille, ja palvelemme siten alueen harrastajia.”