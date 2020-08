Santtu Raitala osti suvukkaan suomenhevosen - "Raviurheilussa on kyse unelmista"

Valtakunnan ykkösohjastajaksi syöksynyt Santtu Raitala on tehnyt mielenkiintoisen hankinnan. Kaksivuotias Jockas Rita siirtyi hiljattain suitsiässän omistukseen.

Anu Leppänen

Santtu Raitala toteutti unelmansa ja osti jokivarrenkunkkulaisen varsan.

Aiemmin pienimuotoista ja menestyksekästä valmennustoimintaa kotonaan Pihtiputaalla pyörittänyt Santtu Raitala oli hetken hevoseton mies. Status muuttui taannoin, kun Raitala osti Ravitalli Suuronen Oy:ltä kaksivuotiaan Jockas Ritan.

Sukupuultaan kultaisen tamman isä on viiden vuoden takainen ravikuningas Jokivarren Kunkku. Emä on kriteriumvoittaja Cordiitta. Tamman jälkeläisistä ovat menestystä niittäneet valiotamma Carmela, orihuippua kolkutteleva Tuurin Toivo ja nelivuotislahjakkuus Core.

Raitala valottaa oston taustoja.

”Olen Jokivarren Kunkun suurimpia faneja. Ori on valtavan hieno hevonen. Sillä on vahva psyyke, mahtavat fyysiset ominaisuudet ja uskomaton liiketekniikka. Mulla on ollut jo pidempään tunne, että yksi kunkkulainen pitää ostaa itselleni.”

”Netissä olen selaillut, mitä Kunkun varsoja on ollut markkinoilla. Jockas Rita ei sinällään ollut markkinoilla, mutta kun Ojanperän Antti hankkii talliinsa lähinnä oreja, niin pidin fiksumpana hakea tammaa. Jockas Ritassa oli sitten kaikki kohdallaan.”

”Suurosen Sepsi ei ollut poskettoman halukas myymään Jockas Ritaa, mutta kun esitin nuo perustelut, niin hän heltyi.”

Kun varsan sukua katsoo, niin kauppasumman täytyi olla klassisesti ilmaistuna huomattava?

”Huomattavan raja on häilyvä. Onhan se niin, että jos jotain haluaa, siitä joutuu - ja on valmiskin - maksamaan”, Raitala kuittaa.

Raitala kertoo, että Jockas Rita on ollut ja on edelleen Hanna Niemen hoivissa. Ruukin maaseutuopiston tallimestari Niemi on arvostettu varsojen opettaja ja valmentaja.

”Jockas Rita on Hannan silmäterä. Harvoin soittelen sinnepäin, mutta nyt kun soitin Ritan kuulumisia kysyäkseni, niin Hanna säikähti, että: ”Onko tämä se puhelu, kun ilmoitat hakevasi tamman täältä pois?”, Raitala kertoo. Hän jatkaa käyneensä itsekin ajamassa aika ajoin Jockas Ritalla matkallaan Oulun raveihin.

”Ainahan kaksivuotiaiden varsojen omistajat näkevät omallaan olevan tien avoinna tähtiin. Vielä ei tammaa pääse mistään moittimaan.”

Miten Jockas Ritan valmennuskuviot hoidetaan jatkossa, kun ottaa kiireesi kysyttynä lainaohjastajana huomioon?

”Sillä ajatuksella tamma on hommattu, että se olisi tässä kotona. Mun käytössä oleva aika on rajallista, ja apua tarvitaan. Mua aiemmin hevosten kanssa auttanut serkkutyttö Annis (Anniina Pekonen) on tällä hetkellä töissä Ruotsissa Mattias Djusella. Hänen tulevaisuuden suunnitelmansa ovat vielä avoinna, mutta jos hän palaa kotiin ja pystyy jeesimään Ritan kanssa, niin hienoa.”

”Pihtiputaalla on muutenkin tiivis hevosyhteisö, joten ratkaisu asiaan löytyy. Mieluiten pitäisin Ritan kotona koko kilpauran ajan ja jatkossa sitten siitostammana. Mutta Rita ei tule Ruukista pois, ennen kuin nämä seikat saadaan selvitettyä.”

Raitalan voittoprosentti valmentajana on huima 38. Vieläkö treenaaminen kiehtoo?

”Kyllä. Se on tosi mielenkiintoista hommaa, jossa on monta perspektiiviä. Näillä leveysasteilla lainaohjastajan ja valmentajan toimenkuvien yhdistäminen on kuitenkin haastavaa, kun maantie nielee niin ison osan ajasta.”

Onko sitten käynyt mielessä lähemmäksi valtakeskuksia muuttaminen?

”Kyllähän sitä kaikenlaista ehtii ajomatkojen aikana tuumailla, mutta Pihtiputaalla on tosi hyvä asua. Täällä on mun elämänpiiri ja hyviä kavereita. On ihan paikallaan, että on muitakin arvoja kuin työ.”

Kun olet sitoutunut vuosia vaativaan hevosprojektiin, niin usko suomalaiseen raviurheiluun ei ilmeisesti ole koetuksella?

”Raviurheilussa on kyse unelmista. Mun unelma oli saada jokivarrenkunkkulainen. Unelmiin pitää uskoa, vaikka välillä ei välttämättä aihetta olisikaan. Sama pätee suomalaiseen raviurheiluun.”