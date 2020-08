Harri Koivunen: "Cameron Evolla hyvällä fiiliksellä Finlandia-taistoon"

Terhi Piispa-Helisten

Nokka kohti Finlandiaa - Cameron Evo!

Helsinki-ajossa starttasi toki kaksi, jotka oli jo kutsuttu, keulasta voittanut SE-hevonen Next Direction ja johtavan rinnalta viidenneksi taipunut tuore Suurmestari Le Gros Bill. Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi esitti kutsun hyvää jälkeä kesällä tehneelle Cameron Evolle, jonka taustalla ovat tutut hiihtäjämestari Iivo Niskanen, raviprofiili Kari Lähdekorpi ja tiukasti hevosiin Lähdekorven kanssa satsaava yrittäjä Arvo Ylitalo. TV-persoona Jethro Rostedtin kerrottiin juuri eilen jääneen pois oriin omistajaporukasta.

"Hyvä fiilis", myhäilee Cameron Evon valmentaja Harri Koivunen.

"Yritetään ottaa korvausta siitä, mitä tänä ja viime vuonna emme ole onnistuneet kalastamaan Suur-Hollola-ajoista. Koitetaan ennen kaikkea nauttia, kun ollaan päästy mukaan. Tämän kauden tähtäin oli juuri Suur-Hollolassa, jossa ei jostain syystä tullut onnistumista, mutta muuten olen ollut oikein tyytyväinen hevoseen. Jatketaan normaalihommia ennen Vermoa. Koitan saada sen mahdollisimman hyväksi Vermoon tottakai. Yritin kyllä Lahteenkin, mutta kuten sanottua, se ei onnistunut ilman että osaan selittää, miksi ori ei ollut oma itsensä. Tähdätään siis revanssiiin!"

Koivusen tallissa on vähintään yksi toinenkin hevonen, joka on esiintynyt Finlandia-spekulaatioissa ja starttasi St Michel -ajossa sivuten ennätyslukemiansa 09,7 viitossijallaan. Ruuna Sobel Conway joutui kuitenkin jäämään pois Helsinki-ajosta, joka olisi ollut Finlandia-katsastuskin.

"Hevosella on tänään kaikki hyvin. Se poisjäänti oli ehkä minulta nyt hätävarjelua. Maha oli huonona, mutta vain maanantaina. Se olisi minusta valmis myös Finlandia-ajoon, mutta epäilenpä, ettei me kutsua sille saada. Huomenna ajetaan taas normaalitreenit, ja mietitään sitten minne sillä pitäisi seuraavaksi tähdätä. Samoin Tito C.A. on meistä oikein hyvä hevonen, mutta ei se taida nyt liioin päästä mukaan kisakoneeseen. Sunnuntaina on Riihimäki Grand Prix, ja siinä meillä pitäisi olla hyvä sauma."

Perjantai-ilta kotiradalla Metsämäessä on Koivusille kiireinen: yhdeksän valmennettavaa startissa.

"Onhan siinä saumoja pärjätä. Ehkä suurin huomio ainakin minulla kohdistuu kolmevuotiaaseen tammaan Stonecapes Trickyyn, joka aloitti lupaavasti (16,0 voittaessaan täyden voltin pari viikkoa sitten). Se on lupaava, mutta ei näistä nuorista hevosista aina tiedä, miten asia edistyy. Kuitenkin siihen kohdistuu aika hyviä odotuksia."

Ville Toivonen

Harri Koivunen.