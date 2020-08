Johanna Kyläkoski: "Finlandia-ajo Lexuksella kiinnostaa kovasti"

Markku Nieminen lomailee muutaman päivän, mutta saimme vastaukset hevostensa tärkeisiin kysymyksiin tallin luottonaiselta Johanna Kyläkoskelta, joka on myös Niemisen kumppani.

Terhi Piispa-Helisten

Johanna Kyläkoski talutti Lexus Dreamin juhlittavaksi viime vuoden Käpylä Grand Prix'n voiton jälkeen. Tänä vuonna vuorossa voisi olla Finlandia-ajo.

Isäntä viettää pitkän viikonlopun moottoripyörän selässä kaveriporukan kanssa. Niemisellä ja ystävillä on ollut tapana tehdä tällainen reissu loppukesästä jo toistakymmentä vuotta. Aloitetaan hevoskyselyt Kyläkosken omista hoidokseista Lexus Dreamista, Don Williamsista ja Sahara Peyotesta (derbykarsinnat keskiviikkona).

"Don Williams saa minulta puhtaat paperit esityksestään Åbyssä", Kyläkoski arvioi.

"Siellä oli vaikea menestyä. Oli sillä toki vähän limaa ja kurkun punotusta reissun jälkeen, mutta lääkekuuri on jo ohi ja treenit alkaneet. Sellaista meillä on nyt valitettavasti ollut hevosissa, ja esimerkiksi Killerjärveltä pois jäänyt Joseph Boko näytti samat oireet tähystettäessä keskiviikkona."

"Lexus Dream sen sijaan parantaa näin syksyisin. Kesäisin on ollut tunne, että se ei mene ihan täydellä teholla. Allergia tai joku vastaava häiritsee. Se oli tosi hyvä keskiviikkona Vermossa ja parantaa varmaankin vielä lisää. Harmittaa jälkeenpäin, ettei ollut paikkaa sisempänä. Se laukkasi kuskin mukaan kiinniottoon, mutta Moilanen kehui muuten hevosta kovasti. Sehän tuli sen tosi terävän lopun ilman, että mitään naruja vedeltiin. Kovasti haluttaisiin sinne Finlandiaan, mutta en tiedä voiko sinne päästä?"

"Meidän Derbyhevosista pitää mainita ensimmäisinä Raskolnikov Frido ja Sahara Peyote. Raskolnikovilla ei ehditty Seinäjoen loppukaarteen laukassa tulleen kolhun jälkeen startata valitettavasti, mutta kyllä se hyvältä tuntuu. Kahdesti on käyty Teivossa ajamassa ihan kilpailuvauhtiset treenit, ja hyvässä valmiudessa tullaan Vermoon. Sahara Peyote on ollut kaksi starttia nyt oikein hyvä, ja sillä myös tavoitellaan finaalipaikkaa tosissaan. Q-Rex Oak on ehkä kolmas sellainen, jolla voisi olla saumaa loppukilpailuun."

Syksy on Niemisen tallissa jännää aikaa muutenkin. Kuinka käy esimerkiksi Kriteriumissa tällä kertaa?

"Sinne on vielä aikaa, mutta tallissa on hyviä kolmevuotiaita. Betty Roof kolhaisi myös takajalkaansa kintereen alle harmittavaan aikaan, ja Tammakriterium jäi väliin. Se treenaa nyt hyvin ja Oulu Expressin karsinta Vermossa (2.9.) on seuraava tähtäin. Consalvolla ei yritetä Ouluun, mutta Kriteriumiin kylläkin ja Star Town Kempistä voi kehittyä myös hevonen koviin lähtöihin."