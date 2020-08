Parvelan Retu odotetun ylivoimainen Derbyssä: "Sen kilpailuhalua ei voi kuin ihailla."

Hannu Torvisen ohjastaman Parvelan Retun 23. peräkkäinen voitto tuli Derbyssä. Uransa avauskilpailussa se oli kolmas, sen jälkeen muut ovat jääneet taakse. Kuvan reunassa Stallone kurkottaa toiseksi.

5-vuotiaiden suomenhevosten kauden päätapahtuma Derby sujui Parvelan Retun merkeissä. Hannu Torvinen otti lähdön auton takaa sisäradalta varman päälle ja keskittyi pääsemään vapaille vesille. Keulapaikka irtosi reilun puolen kierroksen jälkeen ja lähtö oli taputeltu.

Parvelan Retu hallitsi varmoin ottein maaliin asti ja vei 45 000 euron ykköspalkinnon kilometriajalla 1.24,6a / 2 100 metriä.

"Sen kilpailuhalua ei voi kuin ihailla. Moni hevonen haluaa jäädä vähän seurustelemaan toisen rinnalle, mutta tälle tulee melkein kuin hätä päästä edelle", Hannu Torvinen luonnehti voittajaa ravien jälkeen.

"Nuorelle hevoselle Derby on ollut iso tavoite ja on hienoa, että voitto tuli. Tulevaisuutta ajatellen toivoo tietysti, että hevonen pysyy terveenä. On hirmu mielenkiintoista odottaa, miten hevonen kehittyy vielä ja tavallaan se, miten sitä pääsee ajamaan sisään kovimpiin lähtöihin, vähän opettamaan sitä 600–700 metrin kireihin muiden takaa", Torvinen pohti jo tulevaisuutta.

Parvelan Retun omistaa Lakos Team Ay Orivedeltä. Voittajaa valmentaa Petri Laine ja hoitaja on Emmi Laine.

Liisingin ja Maiskauksen pojan on kasvattanut Marjo Vanninen.

"Se oli jo syntyessään hienon näköinen varsa", Vanninen kertoi voittajakehässä.

Ohjastaja Iikka Nurmonen oli tyytyväinen isänsä Ossin valmentaman Stallonen kakkosesta.

"Täytyy muistaa, että hevonen oli leikkauksessa alkutalvesta. Silti se meni nyt 25-ajan ja oli hyvä kakkonen."

Yhdeksää hevosta Jokimaalla valmentavan Iikka Nurmosen päivä oli erinomainen, sillä hänellä oli Killerillä kaksi omaa valmennettavaa viivalla ja tuloksena oli voitto molemmilla. Ilos Silmarillion voitti Cartivet-meetingin finaalista 10 000 euron ykköspalkinnon ja jatkaa keskiviikkona Vermossa Derby-karsinnassa.

"Voitto nosti kyllä odotuksia. Se meni täällä 2 100 metriä voltista 14,2, joten luulisi sen menevän Vermossa 2 600 metriä auton takaa ainakin samaa kyytiä."

Amazing Warrior täydensi päivän 75-voitollaan.

"Kiireinen viikko on ollut. Kaikki tallin hevoset ovat startanneet, osa kahteenkin kertaan. Joka päivä on oltu raveissa."

Teemu Okkolinin mietteet kolmossijan juosseesta Vilkkeen Velmusta voi kuunnella oheiselta videolta.

