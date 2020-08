Talkkari Vieraili hevoskasvattaja Arvo Ylitalon luona, jolla on hoivissaan kymmenkunta siitostammaa ja useita menestyneitä kilpahevosia

Tämän kerran Mt TalkKarissa tavataan pitkänlinjan hevosenomistaja/kasvattaja Arvo Ylitalo. Voidaan sanoa, että Arvo on suurhevosomistaja sillä hevosia on ollut pidemmän aikaa reilu 30.

Hevosia on omistuksessa niin suomessa kuin Amerikassa ja on niitä kasvatettukin eri maissa. On kimppaomistuksia ja omia. Tällä hetkellä siitostammoja on kymmenkunta ja menestyneitä kilpahevosia useita, kuten Cameron Evo ja Sobel Conway. Lisää hankitaan tasaiseen tahtiin.

Useassa hevosessa kimppakaverina on Kari Lähdekorpi jonka kykyä löytää menestyshevosia ei kai kukaan kyseenalaista.

Siviilityönään Arvo Ylitalolla on oman yrityksen Ylitalo Oy Kauppapuutarhan pito. Puutarhanpito on alkanut jo pikkupoikana synnyinseudulla Taivalkoskella kymmenvuotiaana.

Puutarhaa on pidetty niin Noormarkussa kuin Loimaallakin kunnes 1981 toiminta keskittyi nykyiseen paikkaansa Oripäähän jossa puutarhaa on nyt 35 000 neliömetriä.

Puutarhat pitävät miehen visusti työmaalla ja vapaa-aikana Arvo on intohimoinen pyöräilyn harrastaja. Miestä kun päältä katsoo, ei uskoisi että ensivuonna tulee 70 vuotta mittariin.

haastattelut: Kari Lähdekorpi

kuvaus ja editointi: Jukka Heiskala

tuottaja; Jussi Korkia-Aho