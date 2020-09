Niemisen tallissa tapahtuu: Sahara Peyote Ruotsiin - Don Williamsin pikkuveli Suomeen

Terhi Piispa-Helisten

Ruotsiin siirtyvä Sahara Peyote, hoitajansa Johanna Kyläkoski ja ohjastajansa Ari Moilanen voittajina.

Sahara Peyoten osti takavuosina Veijo Heiskasen suurhevosenomistajana tunnettu Stall Denco. Jääkö hevonen vielä Suomeen ja Niemiselle havittelemaan loppuvuoden muita suuria lähtöjä vai siirtyykö heti Ruotsiin ei ollut maanantaiaamuun vielä selvinnyt. Viime viikon tiistaista torstaihin pidetyssä Ranskan valikoitujen yksivuotiaiden huutokaupassa Deauvillessä Normandiassa Niemisen talliin tuli 45000 eurolla ori Jesper Williams (Love You), jolla on upeat veljekset, yli 1,1 miljoonaa juossut siitosori Carat Williams, Niemiselle tuttu Don Williams ja kolmaskin kova: yli 113000 tienannut ja 12 mennyt Erasme Williams.

"En osaa Sahara Peyotesta sanoa muuta, kuin että odotimme Derbyssä hyvää suoritusta ja saimme sen", Nieminen kertoo.

"Ruuna varmaankin lähtee pian Ruotsiin, vaikka sillähän on vielä loppuvuonna hyviä lähtöjä Suomessakin. Don Williamsin veli on jännä, oikein hieno heppa. Se tulee meille, kun saadaan kyyti järjestymään. Ostin sen kimpassa Jouni Järvensivun ja Erkki Soikkelin kanssa. Pohjoismaissakin on paljon kilpailuja, joihin sen saa maksettua mukaan, Kriteriumeja ja Derbyjä lukuunottamatta. Ranskaankin voi lähteä, jos on hyvä hevonen, aika näyttää. Olen myös hyvin innostunut meidän yksivuotisikäluokasta muutenkin, siinä on nyt tosi kovia aihioita monta, joten ei tässä nyt vaan voi mitään eläkkeitä alkaa vielä suunnitella. On jotenkin hyvä pöhinä päällä juuri nyt, vaikka tottakai fiilikset vaihteleekin."

Sahara Peyote oli Derbyyn asti juuri Järvensivun Fincumet Group Oy:n hevosia, joten hänkin samassa rysäyksessä nuorensi hevosiaan. Järvensivu liisasi myös melkein samassa rytäkässä yksivuotiaan tamman Uforgettable Kempin (Maharajah), joka on kovan kolmevuotislupauksen Star Town Kempin sisko. Kyseinen tamma todennäköisesti palaa siis kasvattajalle Ravitalli Kempille siitokseen uran jälkeen.

