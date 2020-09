Aikansa ikäluokkamenestyjä Antti Tupamäelle – talliin myös paluumuuttaja

Ville Toivonen

Antti Tupamäen taitoihin luotetaan. Suomenhevososaajan tallissa on kaksi uralleen uutta nostetta hakevaa tulokasta.

Ypäjä Jallu kuului kaudella 2016 nelivuotisikäluokan eliittiin. Ruuna oli Kriteriumissa kolmas Ellin Sisun ja Caijuksen jälkeen. Pikkupelimannissa ja Oulu Expressissä Ypäjä Jallu oli toinen.

”Ruuna tuli meille jo toista kuukautta sitten. Menestyksestä alkaa olla aikaa. Vaikea sanoa, mistä on kiikastanut. Veriarvoissa ja mahassa on ainakin ollut ongelmia, jaloissa ei niinkään”, Antti Tupamäki kertoo.

Tupamäki sanoo, että Ypäjä Jallua on treenattu reellä. Viikko sitten hän kävi ruunalla reippaammalla hiitillä Jyväskylän raviradalla.

”Ihan hyvältä hevonen tuntui, mutta vaikea sitä on sen tarkemmin arvioida.”

Ypäjä Jallu on ilmoitettu perjantaiksi starttiin Killerille.

6-vuotias Lumi-Oliver oli Tupamäellä treenissä jo varsavuosinaan. Kaudella 2019 ruuna otti 11:stä kisastaan peräti viisi voittoa. Viime vuoden lopulla Lumi-Oliver muutti Aimo Vuorisalon valmennukseen. Kauden 2020 kuusi kisaa eivät ole tuoneet täysosumia.

”Ruunassa on juoksijan vikaa, mutta lopun tulemisen kanssa on ollut ongelmia. Puristusta on puuttunut. Pientä vaivaa on toki myös ollut.”

Tupamäki jakaa tunnustusta edelliselle valmentajalle.

”Aimon jäljiltä ei hevosta treenaamalla saa paremmaksi. Katsotaan, josko uudet maisemat – tai oikeastaan tuttuun talliin palaaminen – piristäisi Lumi-Oliveria. Se on tiistaina Kaustisella startissa. Siellä nähdään, missä mennään”, Tupamäki sanoo.