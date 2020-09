Nurmoksella se aika vuodesta

Terhi Piispa-Helisten

"Kriteriekungen" Timo Nurmos tuo perjantai-illan Kriteriumin ja Oaksin karsintoihin Solvallaan kotiradalle yhdeksän valmennettavaansa. Lauantain 75-kohteissa Hagmyrenissä startissa on kuusi.

Lisäksi Hachiko De Veluwe, Derbyn ja Suur-Hollolan voittaja, palasi keskiviikkona koelähdön kautta tosi tyylikkäästi ja Sahara Jaeburnilla tähdätään tosissaan Suomen Kriteriumiin, joten tallissa on pöhinää riittämiin. Ruotsin kriteriumkarsinnoissa Nurmoksella on tavalliseen tapaan monta ässää, mutta lähtöradoissa tuli enimmäkseen mustapekka.

"Joku tässä nyt mättää, kun koko kauden on ollut melkein järjestään huonot paikat", Nurmos huokaa.

"Noiden lauantain Art-hevosten omistajalle sanoinkin, että käykää kirkossa sunnuntaisin tai jotain, kun niillä on aina huonot paikat. Liekö ovat käyneet, kun lauantainakin on? Hachiko oli hieno oma itsensä Vallassa (15,4), se ei ollut yllätys. Hevonen on huippu ja se on treenannut koko ajan hyvin. Ei muuta kuin lukulasit silmille ja sormi sarjalehdelle. Suur-Hollola ei ole nykymuotoisena mielessä. Siinä kilpailuomuodossa (välierät lauantaina ja finaalit sunnuntaina) ajatellaan valitettavasti muuta kuin hevosen hyvää, ja hevosta kai sitä pitäisi aina ensimmäisenä ajatella."

Voittaako Sahara Jaeburn Suomen Kriteriumin?

"Ei kai sellaista voi luvata, mutta hevonen on hyvä kuin mikä. Se on aikamoinen jullikka ja karjas kuin vanhanajan suomenhevosoriit, mutta pari viime starttia on tullut kyllä jäätäviä suorituksia. Toissakerralla se lopetti 08:aa viimeiset 400 metriä kaukaa takaa ja viimeksi tuli 11,0 koko tuhannen johtavan rinnalla juostuaan. Eikä se ole vielä juossut itseään tyhjäksi. Eli ihan tosimielellä lähdetään Teivoon ja siitä voi tulla vaikka minkälainen ravuri jatkossakin. Muita Suomessa syntyneitä tuossa ikäluokassa meillä ei taida ollakaan."

Mitä teidän tallin Ruotsin Kriteriumin kandidaateista on sanottavaa?

"Ensinnäkin meillä on kolme tosikovaa tammaa Oaksiin, joista Hoboken AM on parhaalla paikalla. Se on tosi lupaava, mutta niin ovat Samaritana ja Keira De Veluwekin. Oikeastaan niissä ei ole muuten suuria eroja kuin juuri noissa lähtöpaikoissa. Pidän koko kolmikkoa potentiaalisina huippuina. Niissä on kaikki kohdallaan, mutta Keiralla ja Samaritanalla on ollut viime starteissa jatkuvasti huonot paikat."

"Oreissa Calgary Games on paras ainakin tämän hetken tuntuman mukaan, mutta numero 12 tuli. Se on kyllä lahjakkaimpia, mitä minulla on ollut. Ihan isänsä Readly Expressin tasoa. Kyllä tuoltakin on pakko odottaa paljon, mutta antaahan tuo paljon tasoitusta muille. Kaikki muutkin osallistujani ovat hyviä. Napoleon Cash on voittanut kisansa helposti, ja on oikein lupaavsa ja kehittymässä lisää, mutta silläkin on takarivi. Express Love voi olla finalisti, mutta se on vielä parempi ensi vuonna. Karl May Boko sairasti pitkään ja olisi tarvinnut startin alle, vaikka se treenaa kyllä hyvin. Henry Flyer Sisu on hyvässä mallissa, mutta takarivistä on vaikeaa, kun edessä on pari oikein kovaa. Hunt AM on lupaava ja nopea kuin mikä, mutta se ehkä hyötyisi enemmän täydestä tai lyhyestä matkasta ominaisuuksillaan."

Mitä odotat lauantain 75-hevosilta?

"Hyviä suorituksia. Paikat ovat järjestään huonoja. Inti Boko voittaa kohta, mutta tuskin nyt tuolta. Global Winner treenaa vahvasti ja on valmis tauosta huolimatta sekä oikein hyvä hevonen sarjoihinsa. Kuitenkin paikka hidastaa silläkin. Västerbo Pokerface lähtee ravia mutta jää voltin viitosradalta, joten ehtiikö siinä? One Kind Of Art ja My Dream Art ovat iskussa molemmat saman omistajan hevoset, mutta huonoilta paikoilta tarvitsee tuuria. Globalsatisfaction ei voi voittaa noista asemista."

Perjantaina kello 18.35 Suomen aikaa Solvallassa alkavissa raveissa ajetaan kuusi Oaks- ja kuusi Kriteriumin -karsintaa. Lauantaina Hagmyrenissä T75 menee kiinni klo 17.20 - tavalliseen tapaan. Tiistaina 22.9. ajetaan Teivossa Suomen Kriteriumin karsinnat.