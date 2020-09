Ypäjän varsahuutokauppa käynnissä korona-asetuksin – varovaiset odotukset, mutta tosiostajia liikkeellä

Kaijaleena Runsten

Pasi ja Katri Ollikainen (vas.) katselivat Cyril Rochierin esittelemää Punkarin hevostallin ja Saku ja Maini Mikkolan kasvattia Stonecapes Victoria.

Ypäjän Hevosopistolla vilkastui perjantaina illansuuta kohti. Odotukset olivat varovaisia mutta silti myönteisiä.

"Mulla on tunne, että voin vielä myönteisesti yllättyä illan aikana", puki tilanteen sanoiksi oriasemayrittäjä ja kasvattaja Hannu Nivola Uudestakaupungista.

Nivolat ovat tuoneet tarjolle yhdeksän kasvattia, mikä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin. Hannu Nivolan mukaan tänä vuonna on pyritty tuomaan vähän erilaisia sukuyhdistelmiä ja hän on itse tyytyväinen varsojensa rakenteeseen.

Muutama valmentaja on käynyt hänen mukaansa paikan päällä katsomassa varsoja ja parina viime päivänä on puhelinkin soinut. Kovin vilkasta ennalta kysely ei kumminkaan ole ollut, vaikka Ypäjälle pääsee paikalle normaalia vähemmän ostajia ja katsojia koronatilanteen varotoimena.

"Mutta ehkä se kertoo, että nyt katseltu videoilta ennalta", hän tuumi.

Mikkeliläiset Pasi ja Katri Ollikainen ovat liikkeellä niin sanotusti ostovaihde silmässä.

"Emälinjaa painotamme", Katro Ollikainen toteaa.

Luetteloa ja kuvia selattua mielessä oli kaksi hevosta.

"Mutta kummastakin on nyt paikan päällä luovuttu", Pasi Ollikainen toteaa.

Hän sanoo, että vasta paikan päällä hevosista saa parhaan kuvan. Erityisesti tallien takana oleva alue tuntui suotuisalta arviointipaikalta, kun hevosta pääsee arvioimaan juoksutuksessa myös sivusta eikä vain edestä tai takaa.

"Lihaksisto pääsee parhaiten esille, kun hevosen liikkeet näkee läheltä", hän sanoo.

"Ainakin yksi on kiikarissa, mutta ehkä vielä löydetään joku muukin huudettava", pariskunta toteaa.

Ypäjäläinen Sanna Kiiski on valmistellut huutokauppaan yhden eniten kiinnostusta herättävistä vuotiaista. Ignacio (isä Nuncio - emä Locksweeper - emänisä Lockkeeper) on samasta emästä kuin Impulso, joka oli viime syksyn ja varsahuutokauppojen historian kallein varsa noin 51 000 euron verollisella hinnalla.

Kiiski kertoo videolla Ignaciosta ja siitä, kuinka vuotiasta ravurinalkua valmistellaan huutokauppaan. Videolla Kiiskin kotipaikka on mainittu väärin.

Molemmat oriit on kasvattanut vihtiläinen Jokikunnan tila yhdessä Pauli Mattilan kanssa.

Myynnissä on 89 lämminveri- ja kolme suomenhevosvarsaa.

Huudot alkavat Lauri Hyvösen meklaroimana kello 18 ja tilaisuutta voi seurata TotoTV:stä suorana.

