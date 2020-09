Rupeltaja vaihtoi tallia

Vauhdikas mutta laukka-altis Rupeltaja on muuttanut Pihtiputaalta Ylä-Savoon. Ruunan uusi treenari on Matti Nisonen.

Terhi Piispa-Helisten

Rupeltaja avasi uransa kasvattajansa Heikki Mikkosen käsistä. Sen jälkeen ruunan matka jatkui Pihtiputaalle, mistä Rupeltaja muutti eilen Vieremälle. Viisasten kiveä ruunaa riivaavaan epävarmuuteen etsii jatkossa Matti Nisonen.

Uransa 56:stä startistaan 80:ssa prosentissa laukannut 7-vuotias Rupeltaja vaihtaa Matti Nisosen treeniin. Ruunan valmentajina ovat aiemmin toimineet sen kasvattaja Heikki Mikkonen ja Antti Ojanperä.

Ravatessaan Rupeltaja on tavannut menestyä. Ruunalla on uran varrelta kymmenen ykkössijaa, ja voittosumma on puhkaissut 30 000 euron rajan. Tuoreimmassa startissaan maanantaina Oulussa Rupeltaja hylättiin liikojen laukkojen vuoksi.

Rupeltaja muistetaan vuoden 2015 Kuninkuusravien huutokaupan kalleimpana varsana. A.T. Ekon pojan hinta nousi 16 500 euroon. Juha Vidgrén lahjoitti Rupeltajan Ponssella koneistajana pitkän työuran tehneelle Matti Hiltuselle tämän jäätyä eläkkeelle.

”Napattiin eilen Rupeltaja Oulun ravien jälkeen mukaan. Antti (Ojanperä) ojensi riimunnarun ja toivotti onnea matkaan”, Matti Nisonen hymyilee.

Nisosen mukaan tulokkaaseen tutustutaan ajan kanssa.

”Ruuna on periaatteessa kunnossa, mutta paneudutaan hevoseen rauhassa ja liikutellaan hiljakseen. Koetetaan keksiä jotain keinoja tuohon epävarmuuteen. Ei Rupeltaja ole Antin mukaan niin toivoton, mitä tulosrivi antaa ymmärtää.”

Nisonen aloitti puolisonsa Annika Redefalkin kanssa syyskuussa valmennustoiminnan Vidgrénin tiloissa Vieremällä. Alku on ollut tulosten valossa lupaava.

”Homma on lähtenyt liikkeelle oikeaan suuntaan. Pari viikkoa on oltu. Hevosille on annettu perusliikettä, ja lähimpänä starttikuntoa olleita on ilmoiteltu kisoihin. Ne ovatkin menneet lupaavasti.”

Nisonen nauraa, että eteläkarjalainen ei ole kokenut Ylä-Savossa kulttuurisokkia.

”Puheestakin saa täällä hyvin selvää, kyllä se murre suomea taitaa sittenkin olla. Täällä on todella mukavaa ja auttavaista sakkia. Hyvä maku on kaikin puolin alkuajasta jäänyt.”

Länsinaapurista on tulossa talliin uusia menijöitä.

”Juha (Vidgrén) puhui, että Ruotsista saapuisi 2-vuotias maharajahlainen varsa ja 4-vuotias Bold Eaglen tytär, mutta jotain mutkia oli matkassa, ja niiden tulo siirtyi hieman.”