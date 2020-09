Siirin Älli siirtyi vaivojen takia kotitreeniin

Miika Lähdeniemi

Siirin Älli Jämsän Äijän ajon sankarina "Team Pihtiputaan" kera: suupielessä Jutta Ihalainen - rattailla Santtu Raitala.

Peräti 39 starttia voittanut ja melkein 280000 euroa ravannut Siirin Älli on kärsinyt tällä kaudella vaivoista ja pystynyt starttaamaan vain kerran: kolmossija Rovaniemeltä maaliskuussa. Nyt 12-vuotias on siirtynyt Pihtiputaalta Antti Ojanperältä kotiinsa Ylivieskaan Krapun perheen hoiviin.

"Ei mitään dramaattista, vanhat jalkavaivat vain haittaavat menoa", Tapani Krapu kertoo.

"Se tuli nyt meille kotiin tyttäreni ratsastustreeniin. Katsotaan sitten, mistä se palaa, jos ja kun palaa."

Pääset tästä Siirin Ällin uran tietoihin.

Mikä on Krapun perheen muu hevostilanne?

"Aika hiljaista, ei onneksi liikaa hevosia. Kolmevuotias liisingiläinen ruuna Siirin Sisusta, Siirin Ällin siskosta, on Jouko Tarvaisella treenissä. Se omistetaan yhdessä Kimmo Sorjosen kanssa, ja mukana kimpassa Jyrki Heinosen kanssa on myös Gute Band ja Ronzon Face Ojanperällä. On kumma tilanne, kun niille ei meinaa löytyä lähtöjä. Tuollaisille 100000 euron molemmin puolin oleville hevosille on nyt kumman vähän sarjoja."

Anu Leppänen

Kaudella 2016 peräti 14 kertaa voittanut Siirin Älli oli vuoden voitokkain hevonen. Hamis Fameraiserilla oli yhtä paljon voittoja, mutta Siirin Ällillä oli enemmän kakkossijoja. Kuvassa Siirin Ällin omistaja Tapani Krapu vaimonsa Mervin kanssa.