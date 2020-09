Jarmo Niskanen jäi kiinni kielletystä aineesta

Ranskassa jo pitkään vaikuttanut suomalaisjuurinen ruotsalaisvalmentaja Jarmo Niskanen on jäänyt kiinni dopingtestauksessa.

Gerard Forní

Jarmo Niskanen (vasemmalla), joka tunnetaan parhaiten kuvan Elitloppetin finalisti Earl Simonista, jäi valmentamansa toisen hevosen positiivisesta näytteestä kiinni Ranskassa.

Niskasen valmentama Graceful voitti lähtönsä 28 kesäkuuta Mauquenchyn radalla Jean Charles Pitonin ohjastamana. Tamma antoi kuitenkin dopingnäyteen, joka sisälsi dextameson-nimistä kortisonivalmistetta, ja menetti 4950 euron arvoisen voittonsa. Tamman valmentaja Jarmo Niskanen tuomittiin 4500 euron sakkoihin ja tamma Graceful on starttikiellossa 28. syyskuuta asti.

Tuomio on melko lievä, koska Ranskassa kielteinen suhtautuminen lääkitsemiseen ei ole pohjoismaisella tasolla. Lisäksi kyseinen lääkeaine on kiellettyjen listalla, mutta sitä ei mielletä varsinaiseksi dopingiksi. Ilmeisesti myös näytteen sisältämä määrä kiellettyä ainetta ei ollut kovin suuri.

Jarmo Niskanen on Suomesta Haapajärveltä kolmevuotiaana Ruotsiin muuttanut ravivalmentaja, joka on viimeiset yli 20 vuotta vaikuttanut Ranskassa. Niskanen on Ruotsin kansalainen. Uutisen kertoi Pohjoismaissa ensimmäisenä ruotsalainen Sulkysport-media. Pääset alta Sulkysportin uutiseen, joka sisälttä tuomion (ranskankileisenä).

Linkki Sulkysportin uutiseen.