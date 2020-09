Raveissa edetään koronan suhteen tarkasti ohjeita paikallisesti sopeuttaen

Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhasen mukaan uusia, yleisiä rajoituksia ei ole tämän hetken tiedolla tulossa. "Varmistetaan aina tilanteen mukaan, että ohjeistus on sopiva."

Lari Lievonen

Koronapandemia keskeytti keväällä ravit yli kahdeksi kuukaudeksi. Joensuussa, josta kuva on, ajettiin ensimmäiset poikkeussäännöin pidetyt ravit. Niissä ei ollut yleisöä ja myös lähtöjen hevosmäärää rajattiin.

Vaikka koronatilanne on heikentynyt osassa maakuntia, Suomen Hippokselta ei ole tämän viikon tilannetiedon valossa tulossa uusia rajoituksia ravien järjestämiseen.

"15.9. päivitimme radoille annettuja kilpailujen järjestämisen ohjeita edellisen kerran. Silloin tarkistettiin, että ne ovat kaiken kaikkiaan ajan tasalla", toimitusjohtaja Sami Kauhanen toteaa.

Samassa yhteydessä Mikkelin 19.9. ravit päädyttiin ajamaan ilman yleisöä, koska alueen koronatartuntojen määrä oli noussut huomattavasti ja terveysviranomaiset rajoittivat kokoontumisia.

Näin siis menetellään jatkossakin. Jos terveysviranomaiset ja/tai aluehallinto (AVI) antavat tiukempia rajoituksia, niihin reagoidaan myös ravien järjestämisessä.

Hippoksen ravikilpailuihin antamat ohjeet sisältävät eri toimintamalleja sen mukaan, miten koronatilanne elää. Tämä perustuu siihen, että keväällä ensimmäiset ravit päästiin ajamaan ilman yleisöä. Sitten raveja järjestettiin rajatulle yleisölle.

"Meillä on sen ansiosta ohjeistuspaketti, kuinka toimitaan, jos palataan esimerkiksi rajaamaan tapahtumat alle 50 hengen kokoontumisiksi", Kauhanen sanoo.

"Sitten pitää kullakin radalla käydä paikallisen viranomaisen kanssa keskustelu, pystyykö ajamaan vai ei. Mikkelissä radalta käytiin keskustelu epidemiologialääkärin kanssa, ja me Hippoksessa varmistamme, että kokonaisohjeistus on tilanteeseen sopiva."

Ensi viikolla kalenterissa on Jyväskylän ravit tiistaina ja Lahdessa torstaina. Nämä ovat viikon ravipaikkakunnista seutuja, joissa koronatilanne on kahden viime viikon aikana pahentunut. Etenkin Keski-Suomessa hyppäys on ollut tuntuva.

Kauhasen tiedon mukaan Jyväskylässäkään ei ole ulkotapahtumiin tullut toistaiseksi rajoitusta osallistujamäärän suhteen. "Jos ei voida välttää lähikontakteja, niin maskeja suositetaan siellä sisätiloissa. Radalla toimihenkilöt sitten totta kai noudattavat näitä suosituksia."

Sami Kauhanen toteaa, että raviradat ovat selvinneet koronaohjeistuksista hyvin eikä raviurheilun puolella ole raportoitu sairastumisia.

"Ollaan sen vuoksi edelleen varovaisia ja noudatetaan annettuja ohjeita. Olemme onnistuneet tekemään tapahtumista turvallisia ja mennään jatkossakin viranomaisten ja Hippoksen antamien ohjeiden mukaan."

Helsinkiläiseltä kilparatsastajalta löytyi koronatartunta viime viikonlopun SM-kilpailun jälkeen.