Ruotsin Kriteriumit Bold Eaglen jälkeläisille – katso videot lähdöistä

Mathias Hedlund/Sulkysport

Sisäradalla juokseva Brambling pitää kuin pitääkin keulapaikan hallussaan maaliin asti ja voittaa Kriteriumin. Keskellä juokseva San Moteur on toinen ja lähimpänä kameraa Jorma Kontio kirittää Henry Flyer Sisun kolmanneksi.

Ruotsin Kriterium ratkesi jo lähtökiihdytyksessä, kun Örjan Kihlström täräytti kolmosradalta Bramblingilla keulaan. Valjakko veti tasaista vauhtia ja kontrasi loppumetreillä voittajaksi, vaikka näytti maalisuoran alkupuolella olevan jo vaikeuksissa. Voittoaika 2640 metrin ryhmäajossa oli 1.13,1.

"Hevonen haluaa todellakin juosta ja sillä on iso moottori. Mutta sen juoksutekniikka kurveissa on vielä puutteellista. Viimeinen kurvi oli taas hevoselle hankala. Voimia oli, mutta en uskaltanut laskea menemään. Suoralla pystyin antamaan hevosen mennä ja se vastasi muille hyvin", Kihlström totesi rauhalliseen tyyliinsä television voittajahaastattelussa.

Toiseksi ehti suosikki San Moteur ja kolmanneksi Henry Flyer Sisu. Niitä ohjastaneet Per Lennartsson ja Jorma Kontio ehtivät varmaankin molemmat jo kuvitella loppusuoran puolivälissä voittavansa lähdön, siksi lupaavalta molemmilla näytti. Mutta sitten taikuri Kihlström veti vielä yhden kanin hatusta ja korjasi potin.

Voittajaa valmentaa Daniel Redén, joka ei meinannut uskoa näkemäänsä.

"Hevonen kävi kuumana ennen starttia ja kun Örjan ajoi keulaan, ajattelin että mitähän tästä tulee, mutta hyvin kävi. Hevonen on todellinen taistelija!"

Bramblingin on kasvattanut AB Svensk Reklamfinans ja sen omistaa SRF Stable. Molempien takaa löytyy Lennart Ågren, joka on ruotsalaisen raviurheilun suurimpia hevosiin satsaajia. Orin isä on Bold Eagle, emä Deepdish ja emän isä Muscle Hill.

Ykköspalkinto oli kaksi miljoonaa kruunua, mutta Bramblingin voitto oli neljän miljoonan arvoinen. Sen kohdalla on käytetty premiechansningia, eli jätetty aikanaan opetuslähtöpalkkio ottamatta ja saatu sen myötä mahdollisuus tuplapalkintoihin suurimmissa ikäluokkakilpailuissa kuten Kriteriumeissa, Derbyissä, 3- ja 4-vuotiaiden Breeders Crowneissa sekä 2-vuotiaiden Svensk Uppfödningslöpningissä. Ikäluokkakilpailuiden finalisteista lähes kaikki ovat nykyään tuplapalkintojen piirissä.

Hannu ja Mikko Laakkosen omistama sekä Reijo Liljendahlin valmentama Manny Muscle oli lähdössä seitsemäs.

Lähdön voi katsoa tästä linkistä ATG:n sivulla

3-vuotiaiden tammojen Kriteriumissa eli Svensk Trav Oaksissa voittoon kiri Eagle Eye Sherry. Sen voitto oli yllätys, kuten voittajakerroin 24,81 kuvastaa.

Stefan Persson ajoi Björn Goopin valmentamaa tammaa, sillä Goop oli itse ajokiellossa. Persson piti ykkösradalta johtavan Beauty Kronoksen selän, nousi loppukurvissa vapaalle radalle ja ehti niukasti ohi Jorma Kontion ohjastaman suosikki Hoboken AM:n, joka juoksi johtaneen rinnalla. Kolmas oli Barbro Kronos. Voittajan kilometriaika 2 140 metrin ryhmäajossa oli 1.13,1.

"Hevonen piti vauhtinsa hyvin maaliin asti loppusuoralla. Olen kiitollinen, että sain ajaa sillä tämän lähdön", hiljattain valmentajasta lainakuskiksi siirtynyt Stefan Persson tunnelmoi televisiolähetyksessä voittajahaastattelussa.

Voittajan omistaa tallinimi Hold Your Horses in Gothenburg. Se sai premiechansningin ansiosta1,4 miljoonan kruunun ykköspalkinnon tuplana, eli tilille kahahti 2,8 miljoonaa kruunua.

Bold Eagle-Sherry-Credit Winner -sukuyhdistelmää edustavan Eagle Eye Sherryn ovat kasvattaneet Björn Goopin äiti Annika Goop ja Henrik Hobik.

"Eagle Eye Sherry on äitini kasvatti, olemme yrittäneet satsata laatuun. Hevonen on hieman omanlaisensa luonteeltaan, mutta hoitaja Jenny Nordensson on tehnyt sen kanssa hyvää työtä", Björn Goop kiitteli voittajakehässä.

Hänen päivänsä oli lähes täydellinen, sillä hän valmentaa myös Kriteriumin kakkosta San Moteuria. Timo Nurmos puolestaan valmentaa sekä Hoboken AM:ia että Henry Flyer Sisua.

Lähdön voi katsoa tästä linkistä ATG:n sivulla

Mathias Hedlund/Sulkysport

Trav Oaksissa ulkopuolella kirivä Eagle Eye Sherry ehtii Stefan Perssonin tahdittamana loppumetreillä ohi Jorma Kontion ajamasta Hoboken AM:sta.