Tähen Toivomus ei pääse puolustamaan PM-titteliään - kausi kokonaan ohi

Kuva: Janne Ketola

Näin riemukkaasti ratkesi viimevuotinen PM-kisa. Odd Herakles pääsi kotimaan ylpeydestä Tähen Toivomuksesta valjakonmitan päähän. Tämän startin jälkeen Odd Herakles ei ole parempaansa kohdannut.

Pauli Raivio kertoo, että Tähen Toivomus paljastui toissapäiväisen, alle odotuksien sujuneen, Teivon kisan jälkeen räkäiseksi.

”Lauantain startin päälle Kristiina Ertola tähysti oriin, ja veristä limaa löytyi keuhkoputkesta”, Pauli Raivio paljastaa. Hän jatkaa:

”Harmittaa ihan vietävästi. Jo torstaina otin verikokeet, ja kaikki oli hyvin. Treenissä oriissa ei huomannut mitään poikkeavaa. Tarkemmin ei olisi voinut terveydentilaa etukäteen katsoa.”

Raivio sanoo, että viimevuotisen kuninkaan kausi on nyt päättynyt.

”Olin suunnitellut, että PM:n jälkeen olisi ajettu vielä Porissa 24. lokakuuta 2600 metrin lähtö, mutta kyllä tämä oli nyt tässä. Tähen Toivomus on lääkekuurilla, ja oriilla voisi hyvinkin kilpailla jo kuukauden kuluttua, mutta silloin kelit saattavat olla mitä tahansa. Kyseessä on niin hyvä hevonen, ettei mitään riskejä oteta. Katseet on siirretty ensi kauteen.”

Raivio manaa, että kaudesta tuli muutenkin rikkonainen.

”Korona sotki omalta osaltaan, ja Suur-Hollolan aikaankin oli oriissa räkäisyyttä.”

Tähen Toivomus on viimeisin hevonen, joka on kyennyt kukistamaan norjalaisihme Odd Heraklesin. Tämä tapahtui juuri vuodentakaisessa PM-kisassa. Sen jälkeen Odd Herakles on voittanut 13 kertaa putkeen.

”Olihan se temppu, vieläkin herkistää ajatella. Henri (Bollström) ajoi hienosti koko matkan kovaa, ja eroahan jäi Odd Heraklesiin lopulta valjakonmitta. Että ihan senttipeliksi ei homma edes mennyt.”

Raivio puolustaa hevostensa luotto-ohjastaja Henri Bollströmiä.

”Henriä on turha moittia viimeaikaisista ajoista Tähen Toivomuksella. Jos hevonen ei ole kunnossa, niin ei se ole kuskin vika. Eikä aina voi ajaa niin kuin viimeistä päivää”, viittaa Raivio Oulun 12. syyskuuta pussiin juuttumiseen.

Vaikka tallin kuningas vetäytyikin tauolle, Raiviolla piisaa toimintaa. Kolmevuotias Matteus Kevätön kisaa tiistaina Mikkelissä Varsakunkku-karsinnassa.

”Se on hieno varsa, ja Seinäjoen finaaliin tähdätään.”

Vieläkin nuorempaa kaartia on tulossa.

”Mulla on neljä puolitoistavuotiasta varsaa opetuksessa Kangasniemellä Rautiaisen Mikalla. Matteus Kevätönkin oli Mikalla aikoinaan, ja tuli sieltä loistavasti opetettuna. Olen puhunut, että tällä iällä pitäisi alkaa jo vähän löysätä, mutta ei sitä näköjään malta. Tai sen verran malttaa, että luottaa varsojen opetuksen hyviksi havaittuihin käsiin.”

Turun Pohjoismaiden Mestaruuden lähtölistat valmistuvat myöhemmin tänään.