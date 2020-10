”Alligaattori” iskee jatkossa Kittilästä käsin - menestystreenarin talli sai vahvistuksen mutta koki myös menetyksen

Anu Leppänen

Ruotsissa syntynyt Al E.Gador Zet nousi Erkki-Pekka Mäkisen valmennuksessa lähes nollista nykyiselle tasolleen. Voittoja kaksikko napsi 13 kappaletta. Virtaviivaisen ruunan tarina jatkuu nyt Lapista käsin.

11,6-ennätyksinen Al E.Gador Zet on muuttanut Hannu Heikkilän treeniin Kittilään. Al E.Gador Zet on ottanut urallaan 13 ykkössijaa, ja menohaluisen ruunan voittosumma on päälle 42 000 euroa.

7-vuotias menijä muuttaa 11,1-aikaisen ja 153 000 euroa ansainneen Remote Controlin tallikaveriksi. Myös se tuli aikoinaan Lappiin Tampereen seudulta.

”Jaaran Mauri otti Al E.Gador Zetin lauantaina Teivosta mukaan, ja me haimme sitten hevosen Maurilta maanantaina. Tiistaina ajoin ruunalla lenkkiä, ja hevonen tuntui tosi hienolta. Se oli miellyttävä ajaa. Ruuna oli juuri sellainen, kuin entinen omistaja sanoikin sen olevan”, Hannu Heikkilä kehaisee.

Mikä Al E.Gador Zetissä iski kokeneen hevosmiehen silmään?

”Sillä on kovat ennätykset, ja se on kuitenkin vasta seitsemänvuotias. Juteltiin Mäkisen E-P.:n kanssa, että talvi ja ympäristön muutos voisivat tehdä hevoselle terää. Ihan normaalia talvitreeniä on tarkoitus vetää läpi, hangessa mennään ja sellaista.”

Koska tulokas nähdään numerokyltti kyljessä?

”En tiedä, voi olla, että pidetään pidempikin tauko ja treenataan.”

Kittilän kunnan kupeessa talliaan pitävä Heikkilä on menestynyt jo aiemmin mainiosti ruotsalaisruunilla. Remote Controlin ohella ovat parrasvaloissa paistatelleet muun muassa Junction ja Giants Causeway. Olisiko Al E.Gador Zetistä näiden manttelinperijäksi?

”Semmoinen haave on. Lähtökohdat ainakin ovat lupaavat.”

Heikkilän talli koki sunnuntaina menetyksen, kun 15 kertaa voittanut 12,9-aikainen Bear a Title lopetettiin. Ruuna oli 10-vuotias.

”Kova ratkaisu, mutta hevosella oli jo ikää ja jalkavamma vaivasi. Näin oli parempi.”