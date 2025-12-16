Päivän ravit: Hanna Lähdekorpi tuo suojattinsa JägersrohonTeivo joutui perumaan tiistai-illan ravit, joten illan päähuomion vievät Jägersron ravit Ruotsissa. MT Hevoset antaa muutamia knoppeja Jägen iltaan.
Teivon iltaravit peruttiin, joten illan pääravit kisaillaan tiistaina Jägersrossa.
Jägersron Toto64-pelissä on lähes 64 000 euron jackpot antamassa peliin hieman lisäpontta.
Avauskohteen Clean Table on todella kyvykäs menijä, mutta se on päässyt starttaamaan hyvin harvoin. Keväällä ruuna debytoi Johan Untersteinerin tallista käsin, ja voitti silloin mailin pyrähdyksen Jägersrossa.
Taukoa on kertynyt yli puoli vuotta, mikä nostaa kysymysmerkkejä. Keväällä hevonen oli pitkältä tauolta heti valmis, joten samaa voisi odottaa nyt.
Kovimmilla haastajilla on omat epävarmuustekijänsä. Parhaiten muista hevosista on viime aikoina mennyt takamatkalta starttaava Mr Fantastic, jolla on kaksi voittoa alla.
Halmstadin valmentajiin kuuluva Johan Untersteiner johtaa Jägersron ajajaliigaa yhdentoista voiton erolla Adrian Kolgjiniin.
Ruotsin hevosmäärältään suurinta valmennustallia pyörittävä Untersteiner voittaakin Jägersron ajajaliigan mitä suurimmalla todennäköisyydellä. Tiistai-illan ravien jälkeen Jägersrossa ajetaan kuluvalla kaudella enää ensi maanantain lounasravit.
Päätöskohteen Louis Vuitton on monen rivin tukijalka, eikä se ole mikään ihme, kun hevosen viime esitystä kellottelee. Ruuna lähti Kalmarissa kiriin 800 jäljellä, ja viimeinen kierros kellotettiin Rick Ebbingen suojatille lukemiin 12,4.
Vastus on erittäin sopivaa luokkaa, ja lähtöpaikkakin puoltaa – vaikka sisäradalta starttaava Kerie pitääkin halutessaan keulat. Niinpä peliosuus on ainakin näin aamutuimaan pilvissä.
Markus Forss ja Hanna Lähdekorpi edustavat suomalaisvärejä Jägersron illassa. Markus Forss ohjastaa T64-pelin viidennessä kohteessa Linda Tovekin valmentamaa Godfatheria, joka starttaa lähtöönsä suosikkina.
Seitsemänvuotias ruuna voitti viimeksi T85-lähdön Mika Forssin ohjastamana. Jägersron lähtö toimii hyvänä viimeistelystarttina Solvallan tapaninpäivän T85-finaaleihin.
Hanna Lähdekorpi tuo kaksi valmennettavaansa Jägersrohon. Toisessa T64-kohteessa Con Padre kokeilee ensi kertaa siipiään montéssa. Linnea Djupdahl vastaa suosikkien joukkoon kuuluvan ruunan ohjastuksesta.
Neljännessä T64-kohteessa Lähdekorvella työskentelevä Viktor Malmrot tavoittelee voittoa Power of Sandin kanssa.
Jägersron Toto64-peli alkaa kello 20.30.
