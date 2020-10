Mascate Matchin ruotsalainen kilpasisko Suomeen

Tammojen täyden matkan E3-finaalissa viime vuonna viidenneksi sijoittunut Scarlet Hello on hankittu Etelä-Pohjanmaalle.

Scarlet Hello on saapunut Kauhajoen syksyisiin maisemiin. Tasokkaita ikäluokkataistoja Ruotsissa kisannut tamma latautuu kohti tulevaa kautta Tenho Grönstrandin treenissä.

Jörgen Westholmilla aiemmin valmentautunut Scarlet Hello (isä: Scarlet Knight, emä: Love Leg) on ostettu Suomeen. Nelivuotiaan tamman ennätys kirjataan lukemin 13,4, ja tienestit ovat hieman yli 400 000 kruunua. Scarlet Hello on voittanut uransa 20:sta kilpailustaan yhden ja ollut neljästi toinen.

Tamma on tahkonnut tiukkoja ikäluokkalähtöjä. Mascate Matchin voittamassa viimevuotisessa täyden matkan E3-finaalissa Scarlet Hello oli viides. Karsinnassa tamma sijoittui toiseksi – edellään vain Mascate Match.

Hevosen osti kauhajokelainen Risto Grönstrand. Hänen poikansa Tenho Grönstrand valmentaa tammaa.

”Hevonen on jo Suomessa, tässä sitä laitellaan. Scarlet Hello vaikuttaa kiltiltä, rauhalliselta ja hyväpäiseltä tammalta. Se on juossut kovia lähtöjä, ja sen vuoksi tilillä on vain yksi voitto”, Tenho Grönstrand valaisee ja jatkaa:

”Isä kyseli Jörgen Westholmilta hevosta, ja parista vaihtoehdosta valittiin sitten tämä. Saatamme me kauppaakin tehdä Scarlet Hellosta, jos kiinnostusta ilmenee.”

Hän kertoo, että talvea vasten ei ole tarkoitus tulla radoille.

”Treenataan rauhassa, ja tähdätään kevääseen, ei oteta mitään paineita.”

Grönstrandin talli sijaitsee vanhempiensa pihassa. Kauhajoen raviradalle on matkaa pari kilometriä.

”Kaksipaikkainen pikkutalli siinä on. Tammalle voisi ottaa kaverinkin treeniin. Kauhajoen radalla käydään hiitillä. Jos tulee hyvä polanne, tässä kotosallakin on mukava ajella talvella.”