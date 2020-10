Uusi takaisku siirtää Atupemin paluun hamaan tulevaisuuteen

Terhi Piispa-Helisten

Antero Tupamäen ja Atupemin paluu siirtyi taas.

Antero Tupamäki oli jo laatimassa suunnitelmia kilpailutuksen aloittamiseksi, kun takaisku saapui.

"Käytiin kahdesti Killerillä hiitillä, ja alkoi jo tuntua, ettei olla kaukana", Tupamäki kertoo.

"Sormi oli sarjalehdellä, kun toisen hiittireissun jälkeen sama vanha paikka, joka loukkaantui Åbyn Olympiaraveissa, reagoi kuitenkin taas kerran. Syytän vähän itseäni. Hevonen tuntui aika hyvältä, ja ahnehdin ehkä sitten liikaa. Ei tässä vielä heitetä kirvestä kaivoon, mutta nyt on sellainen tilanne, että mahdollinen paluu tapahtuu määrittelemättömänä aikana. Treenaillaan talvi pikkuhiljaa ja katsellaan sitten, mitä seuraavaksi suunnitellaan. Tavallaan hevosessa on vielä käyttämättömiä vaihteita treenin ja varustuksenkin puolesta, mutta katsotaan, päästäänkö ikinä niihin pykäliin asti? Tällä hetkellä tilanne on valitettavasti se mikä se on."

Atupemilla astuttettiin 33 tammaa kevätkesällä 2020 täysin ilman mainostusta. Tupamäen dilemma Seinäjoki Racen ja monen muun ison kisan sankarin kanssa lienee keväällä se, keskittyäkö jälleen oriin kanssa siitostyöhön vai sittenkin kilpailemiseen? Hevonen itse ja erityisesti sen etujalan jänteen alue ratkaissee myös.

