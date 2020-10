Tuore Elitloppet-voittaja Cokstile vaihtaa heti tallia

Terhi Piispa-Helisten

Eilen Elitloppet-voittajaksi julistettu Cokstile kuvassa kesällä Kouvolassa rattaillaan Christoffer Eriksson muuttaa viikonloppuna Italisassa Gennaro Casillolta Holger Ehlertille valmennukseen. Mukana seuraa suomalainen hoitaja Anu Intonen.

Cokstile julistettiin Elitloppetin 2020 voittajaksi, kun Propulsionin kaikki Ruotsin startit julistettiin hylätyiksi jälkimmäisen oriin kilpailtua sääntöjenvastaisesti hermokatkaistuna. Koko Gennaro Casillon valmentaman ja Renato Santesen omistaman kolmikon piti juosta viime pyhänä kilpaa Italian isoimmassa ravikisassa Lotteriassa Napolissa. Santesen tallin tähti Cokstile jäi kuitenkin pois, Chief Orlando jäi karsintansa neljänneksi eli ensimmäiseksi ilman finaalipaikkaa ja neljänneksi myös lohdutusfinaalissa sekä Stepping Spaceboy kuudenneksi omassa karsinnassaan.

Stepping Spaceboy ei osallistunut lohdutusfinaaliin. Eilen sosiaalisessa mediassa alkoi levitä tietoa, jonka mukaan hevoset ovat siirtymässä Holger Ehlertille Pisaan.

"Pitää paikkansa, minä ja nuo kolme hevosta muutamme huomenna (lauantaina)", Anu Intonen kertoo.

"Muuttoon ei liity mitään isoa draamaa, käytännön asioita vain. Omistaja haluaa nyt koittaa täältä, ja minulle Ehlertin perhe on hyvin tuttu, joten sinne on helppo muuttaa. Cokstilen jalka on vähän kipeä, eikä sillä kannattanut ajaa kahta hiittiä. Sen ei pitäisi olla vakavaa, mutta pidetään pieni paussi kovemmassa ajossa. Chief Orlando on nyt menossa hyvään suuntaan, ja sen sijoitukset olisivat voineet olla Napolissa hieman aktiivisemmilla ajoilla jopa vähän korkeammat."