Pekka Lähdekorpi vaikuttaa perheyrityksessä sekä pohjoismaisessa ravipolitiikassa

Lina Lähdekorpi

Pekka Lähdekorpi kotimaisemissa tyttärensä Olivian kanssa.

Lähdekorpi on sukunimenä tunnettu laajalti sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa ravipiireissä. Kari Lähdekorven lopetettua menestyksekkään ravivalmentajan uransa ja muutettua Suomeen vajaa 10 vuotta sitten, otti Marjaana Alaviuhkola vastuulleen perheen yhdessä aiemmin omistaman hevostilan Halmstadin Holmissa.

Tilalla valmentautuu tällä hetkellä noin 160 hevosta. Pääosa hevosista on Peter ja Johan Untersteinerin valmennettavia. He ovat olleet vuokralaisina aina siitä lähtien kun Kari lopetti valmennustoimintansa 2012.

"Mukavaa, että tila on edelleen perheemme omistuksessa. Paikkanahan tämä on ykkösluokkaa valmentaa hevosia. Eihän isän sekä Untersteinereiden hevosten menestystä pääse moittimaan”, toteaa 32-vuotias Pekka Lähdekorpi, joka tätä nykyään asuu puolisonsa Linan ja parin tyttären Olivian kanssa lapsuudenkodissaan tilan pihapiirissä.

Kun isä oli lasten kasvaessa aikuiseksi usean vuoden ajan yksi Ruotsin menestyneimmistä ravivalmentajista, ja äiti hevosiin erikoistunut eläinlääkäri, ei ole kovin kaukaa haettu, että lapset seuraisivat vanhempien jalanjälkiä raviurheilun ja hevosten pariin. Lähdekorven perheen lapsille kävikin näin. Lapsista keskimmäinen Hanna on eläinlääkäri ja hevosten vastuuvalmentaja, nuorin Maija työskentelee klinikalla ja Pekka vastaa klinikan hallintopuolesta.

"Kolmisen vuotta olen ollut töissä meidän yrityksessämme Hallands Djursjukhusissa. Meillä on sekä pieneläin- että hevosklinikoita usealla paikkakunnalla. Toiminta on kasvanut tasaiseen, mutta vakaaseen tahtiin vuosien aikana. Kyllä tässä kaikenlaista tekemistä riittää” kertoo Pekka toimenkuvastaan perheyrityksessä. Hän ei halua kutsua itseään johtajaksi vaan henkilöksi, joka tekee kaikkia muita töitä yrityksessä paitsi eläinlääkinnällisiä toimenpiteitä.

Lähdekorven lapset menestyivät todella mainiosti poniraviurheilussa 2000-luvun alkupuolella. Poniraviurheilulla olikin tärkeä rooli Lähdekorven lasten kehityksessä.

"Näin jälkikäteen ajateltuna tuntuu hullulle, kuinka me kiersimme poniraveissa. Toki tosi hyvällä menestyksellä, mutta kyllähän poniraviurheilu täytti meidän perheen vapaa-ajan. Samalla se oli meidän perheemme yhteinen juttu”, muistelee Pekka lämmöllä poniraviurheilu-uraansa, jonka aikana oppi luonnollisesti ottamaan vastuuta eläimistä ja niiden käsittelemisestä.

Pekka Lähdekorven menestys ohjastajana ei rajoitu pelkästään poniraviurheiluun. Tavallisissa ravilähdöissä poniuran jälkeen Pekka on ohjastanut vajaassa 250 startissa reilut 40 voittoa. Pekan perintötekijöillä olisi ravivalmentajan urakin ollut mahdollinen, mutta lukion jälkeen hän päätti aloittaa oikeustieteen opinnot.

"Kilvanajo on oikein mukavaa, ja sain ajaa isän hevosilla kilpaa menestyen mukavasti. Rehellisyyden nimissä täytyy tunnustaa, että ei minulla ollut koskaan suurta intohimoa valmentaa hevosia ja tehdä tätä työkseni. Kai sitä näki alan realiteetit isän toimintaa seuratessa", pohtii Pekka uravalintaansa, joka suuntautui oikeustieteen opintoihin.

Hän ehti työskennellä viitisen vuotta lakitoimistossa Malmössä ennen kuin veri veti takaisin perheyrityksen pariin Halmstadiin.

Vaikka Pekasta ei ammattivalmentajaa tullut, on hän seurannut vanhempiensa jalanjälkiä ravipolitiikkaan. Äiti Marjaanahan on tällä hetkellä Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön ST:n sekä UET:n puheenjohtaja ja Kari-isä istui useamman vuoden Suomen Hippoksen hallituksessa. Pekka on nimittäin istunut Malmössa sijaitsevan Jägersron raviradan hallituksessa viitisen vuotta, ja on tätä nykyä hallituksen varapuheenjohtaja.

Tämän lisäksi Pekka on mukana tanskalaisessa Dansk Hestevæddeløbin hallituksessa, jonka tarkoituksena on yhdistää aikanaan tanskalainen raviurheilu Ruotsin keskusjärjestöön. Voisi ajatella, että syntyy eturistiriita Pekan asuessa Halmstadissa, mutta ollessa kuitenkin mukana Jägersron hallituksessa sekä tanskalaisen raviurheilun parissa. Pekan vastatessa pohdintaani, esiin astuu hänen avarakatseisuutensa, jota nykyajan ravipäättäjiltä kaivataan entistä enemmän.

"Vaikka asun Halmstadissa, joka on Jägersron naapurirata, on minun pystyttävä ajattelemaan ravialueen parasta. Jos Jägersrolla menee hyvin, antaa se positiivisia vaikutuksia niin Halmstadin kuin koko eteläisen Ruotsin raviurheilun harrastajille. Henkilökohtaisesti koen tärkeänä kehittää alueellista raviurheilua, enkä halua ajaa pelkästään yksittäisen raviradan etua”, painottaa Pekka ravipolitiikan tämän hetken haasteita.

Niiden ratkaisemiseen helikopteriperspektiivi on tarpeellinen työkalu niin kansallisessa kuin kansainvälisessä päätöksenteossa.

Kari Lähdekorpi on välittänyt Ruotsista Suomeen vuosien aikana lukemattoman määrän hevosia. Vaikka hän asuukin Suomessa, on Karin omistamia hevosia reilu puolen kymmentä Hannan valmennuslistalla.

Näiden hevosten lisäksi Hannalla on valmennuksessaan runsas joukko muun perheen hevosia, ja valmennettavat ovat tienanneet tänä vuonna jo yli miljoona kruunua.

"Päätimme muutama vuosi sitten satsata perheenä raviurheiluun, ja tällä hetkellä meillä taitaa siitostammat ja varsat mukaan lukien olla parisen kymmentä omaa hevosta. Eihän homma toimisi käytännössä, ellei meillä olisi palkattuna työntekijänä Silasteen Taru, joka tekee ensiluokkaista työtä hevostemme kanssa”, kertoo Pekka Holm Hästgården AB:n hevostilanteesta.

Pekka kävi lukion jälkeen armeijan Suomessa, ja vaikka hän on asunut Ruotsissa käytännössä koko ikänsä taittuu suomen kieli hyvin. Suhteet Suomeen pysyvät tiiviinä Karin asuessa Suomessa, mutta myös armeija-aikaisten kavereiden ansiosta. "Koronan takia emme ole päässeet käymään Suomessa kuten aiemmin. Normaalisti käymme neljä–viisi kertaa vuoden aikana Suomessa. On tosi mukava tavata tuttuja ja sukulaisia, pitää kiinni suomalaisista sukujuuristaan”, kertoo Pekka suhteestaan Suomeen.

Halmstad on kuitenkin Pekalle ja perheelle koti tulevien vuosien ajan. Karin tuotua hevosiaan valmennukseen Hannalle Halmstadiin, on tämä yhdistänyt entisestään perhesiteitä Suomen ja Ruotsin välillä.