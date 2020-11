Jasminka Hautamäki on BWT:n Lohtajan uusi vastuuvalmentaja

Irina Gromov

Jasminka Hautamäellä ja kuvan kaksivuotiaalla oriilla BWT Get Readyllä on jännät ajat edessään.

Hautamäki, 24, on Mäntsälästä Etelä-Suomesta kotoisin, mutta kertoo viihtyvänsä mahtavasti muutaman vuoden kokemuksen perusteella Keski-Pohjanmaalla. Hän saa kovan vastuun kannettavakseen, sillä Blue White Trottersin 41 hevosen ja neljän työntekijän, Hautamäki itse mukaan lukien, toiminta on vedettävänä.

"Pohjanmaa on tullut minuun, en suurkaupungissa viihtyisikään", kertoo Jasminka Hautamäki.

"Siirryin yhden vuoden jälkeen Koulutuskeskus Salpauksen hevosenhoitajalinjalta Kaustiselle vastaaviin opintoihin. Olen tullut ratsuhevosten kautta sisään, mutta 12-13:n ikäisenä sain ahaaelämyksen ravureiden suuntaan, kun sain tehtäväksi opettaa naapurin ravurivarsan ajolle. Salpauksessa opetus olisi jatkunut vielä ratsuhevospainotteisesti, mutta Kaustinen on täysin raviopisto, joten halusin sinne. Sen jälkeen koitin vähän aikaa treenata omia hevosia ilman suurempaa menestystä. Täällä BWT:llä ehdin opetella vuoden asioita ja töitä 'Peppe' Pistonen johdolla onneksi, ennen kuin tämä vetovastuu tuli minulle. Pistone palasi kotimaahansa syyskuussa."

Italialainen Pistone ehti vastata BWT:n valmennustoiminnasta suuriman osan 2010-lukua.

Nuorella Hautamäellä on tosiaan vilskettä käsissään. Kaikki siitostammat ovat kantavia, ja keväällä on edessä 17 varsomista. Tämän vuoden varsoja on yhdeksän ja vuosikkaita, jotka on jo opetettu, löytyy viisi. Kaksivuotiaita on kolme ja kilpahevosia samoin. Sitten on vielä siitosoreja.