Ratsuihmisistä koostuvalle kimpalle kovasukuinen lahjakkuus - ”Ollaan henkeä täynnä kuin kaljapullo”

Ville Toivonen

Norjalaisen menestysmiehen Frode Hamren käsistä uransa avannut ja startti startilta petrannut Listas Hotshot suuntaa Suomeen ja Pornaisiin Jarmo Lappalaisen treeniin.

Uudellamaalla Pornaisissa sijaitseva Koivulan Hevostila on saamassa uuden asukkaan, kovasukuisen kolmevuotiaan tamman Listas Hotshotin (isä Revenue, emä Staro Yasmine). Valmennusvastuun ottaa tilaa isännöivä Jarmo Lappalainen.

Marraskuun alussa Birissä täydellä matkalla ennätyksensä 15,7 viilettänyt ja uransa ensimmäisen täysosumansa ottanut Listas Hotshot on kilpaillut yhteensä 12 kertaa. Voiton lisäksi kakkossijoja on kertynyt neljä ja kolmosia kaksi kappaletta. Ruotsissa syntynyt Listas Hotshot on kilpaillut norjalaisen Frode Hamren valmennuksessa.

Tamman sukupuu on kultainen. Isoveli In Vain Sund on 09,6-aikainen Vincennesin valloittaja ja yli 4 miljoonaa kruunua ansainnut suurien kisojen menestyjä. Emänemä Emma Gee San voitti liki puolet uransa 37:sta startistaan, ja tamma on periyttänyt kahdeksan haamumaileria.

Listas Hotshot siirtyy Lappalaisen johtaman kimppatallin omistukseen. Mielenkiintoista on se, että kaikilla viidellä omistajalla on vahva ratsastustausta.

”Meillä on täällä 30 hevosta, ja näistä suurin osa on ratsuja ja ratsusiitostammoja. Sain ratsuihmiset hullaantumaan raveista. Kimppa muodostui helposti, kun Listas Hotshotin näytöt ja suku olivat kovaa tasoa. Kaksi tuntia meni, ja porukka oli kasassa. Henkeä ollaan täynnä kuin kaljapullo”, Jarmo Lappalainen naurahtaa.

Lappalainen itse on ravihenkinen. 45-vuotiaalla savolaislähtöisellä lisenssoidulla kengityssepällä on ollut ravureita jo vuosituhannen vaihteesta lähtien.

Tällä hetkellä panostus on vahvaa, sillä valmennuslistoilla on nyt jo seitsemän hevosta.

”Niistä suurin osa on mielenkiintoisia suomenhevosvarsoja. Nelivuotiaiksi kääntyviä odotellaan radoille ensi keväänä.”

Lappalainen suorittaa Salpauksessa ravivalmentajan tutkintoa.

”Ei pidä purra ruokkivaa kättä eli kyllä kengityshommaa on tarkoitus jatkaa, monipuolinenhan hevosalan ammattilaisen pitää olla. Kyllä minä treenihommaa haluan tosissaan tehdä. Valmennuspaikkoja laitetaan kuntoon sitä mukaa kuin lompakka antaa myöten.”

Lappalaista kiinnosti Listas Hotshotin suvussa paitsi emälinja myös isä Reveneue.

”Oon tuntenut Ojanperän Antin pitkään, me oltiin Kiuruvedellä yhtä aikaa suorittamassa kengityksen ammattitutkintoa. Antti sitten aikoinaan puhui, että lähde mukaan kimppaan, hommataan Lutfi Kolgjinilta Maffioso Face.”

”Niin tehtiin, ja kun ”Maffe” kilpaili täällä etelässä, olin usein varikolla jeesaamassa Anttia ja kumppaneita. Jo silloin sanoin Antille, että haluan oman revenuelaisen. Jälkijunassa tuli Listas Hotshot. Hommasin jo aiemmin 12,7-aikaisen musclesyankeeläisen amerikkalaistamman, joka on kantavana Revenuesta. Että nyt ei homma ole enää yhden kortin varassa.”

Listas Hotshot lähtee ensi viikolla Suomea kohti.

”Eläinlääkärin paperit ovat kunnossa ja hevonen on täydessä vireessä. Kyllä se hurjalta tuntui, kun tamman ikäiset An-Dorra ja Magical Princess menivät lauantaina sellaisia aikoja. Jännä nähdä, miten Listas Hotshot kehittyy. Onhan se edellinen valmentaja Hamre kunnioitettava ukko. Vaikka Listas Hotshot ei radoilla yltäisikään mainetekoihin, niin tuolla suvulla on ainakin jalostuspuolella näkymää”, Lappalainen päättää.