Martin De Bos taisteli kakkoseksi Vincennesissä

Martin De Bos uransa alkuvaiheen Vermon voitossa Joni-Petteri Irrin ohjastuksessa.

Martin De Bos (Maharajah) starttasi Vincennesin 22500 euron ykköspalkinnon Prix de Quimperin suosikkina. Oritta ohjastanut Franck Nivard ohjasti ensin keulaan, mutta päästi viime hetkillä suosikiksi kääntyneen Victor Fermin (Nad Al Sheba) seuraavaksi eteensä. Loppumatkalla Martin juoksi keulan rinnalla.

Maalisuora oli kuusivuotiaiden tiukkaa taistoa, mutta keulahevonen pysyi niukasti edellä. Martin De Bos nosti ansioitaan 12500 eurolla, ja Philippe Billardin valmennettava on Ranskasta napannut yhteensä 71850 euroa kuudesta kilpailustaan. Oriin hoitaja on suomalainen Eva Saha. Sen on kasvattanut ja omistaa Mika Vihelä Kalajoelta. Voittajaa ohjasti ja sitä valmentaa Jean-Michel Bazíre.

Pääset tästä katsomaan Martin De Bosin maanantain startin (ori juoksi numerolla kuusi).