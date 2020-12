Nylandin Suomen ensi-ilta lykkääntyy – jää pois Oulusta

Tiina Ala-Rantala

Antti Ala-Rantala esittelee kompaktia Nylandia ylpeänä. Mustan oriin Suomi-debyytti siirtyy ensi vuoteen.

Nelihenkisen Stam Teamin omistukseensa hiljattain hankkima Nyland joutuu vetäytymään lauantain Kavioliigan osakisasta pois.

”Se liikkeellä oleva bakteeri iski Nylandiin. Ori köhähteli, ja kuume nousi lukemiin 38,3. Nylandilla on takana pitkä kuljetus, paljon seisomista ja paikkojen sekä bakteerikantojen muuttuminen, nämä seikat varmasti altistivat taudille”, valaisee hevosen osaomistaja ja valmentaja Antti Ala-Rantala.

Ala-Rantalan mukaan Nylandin annetaan toipua ja kotiutua rauhassa.

”Antibioottikuuri on edessä. Suomen avaus voisi olla ajankohtainen reilun kolmen viikon kuluttua Lahdessa.”

Valmentaja oli jo tutustunut tulokkaaseen maanantain rauhallisella lenkillä.

”Ajoin neljä kierrosta väärään suuntaan. Nyland on kevyt, mutta pyöreä ja hyvässä lihassa. Ori vaikuttaa esimerkiksi Sjö Kongeniin nähden paljon pätkänopeammalta. Onhan se avannutkin 18-vauhdilla.”

Ala-Rantalan tämänhetkisen murheen jakaa taatusti moni hänen virkaveljensä ja -siskonsa.

”Nää nykytalvet on kyllä niin surkeita. Meilläkin kelit ovat olleet ihan onnettomia. Kun lunta ei ole eikä luultavasti tulekaan, niin maa on joko umpiroudassa tai sitten kuraa ja vesilaksoja. Seinäjoella on pitänyt käydä hevosten kanssa hiitillä melkein päivittäin”, manaa Ylihärmässä talliaan pitävä Ala-Rantala.