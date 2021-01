Marja Haakanalle Ready Cashin poika Ornstein - tallissa myös uusi ruotsalaistamma

Ville Toivonen

"Tallimme sijaitsee Lappeenrannan raviradalta 44 kilometriä Vaalimaalle päin. Meiltä on linnuntietä Venäjän rajalle vain kymmenkunta kilometriä", kertoo Marja Haakana. Hän on saanut muonavahvuuteensa kaksi uutta kilpahevosta.

Lähellä Venäjän rajaa Ylämaan Hujakkalassa kymmentä hevosta treenaavalla Marja Haakanalla on valmennuksessaan kaksi uutta kilpahevosta. Näistä 11,9-aikainen ja liki 56 000 euroa ansainnut 8-vuotias Ruotsissa syntynyt Tour Knight on vaikuttanut Suomessa jo toista vuotta. Tamma saapui Etelä-Karjalaan Etelä-Pohjanmaalta Risto Rauhalalta.

”Tour Knight on ollut meillä vasta reilun viikon. Ajoin eilen (sunnuntaina) tammalla testihiitin Kouvolassa. Aluksi jännitti, että miten Tour Knight selvittää kurvit, mutta se meni ne moitteetta ja otti vauhtia hyvin, oikein yllättävänkin hyvin, kun kellosta katsoin”, Marja Haakana kertoo.

”Ajattelin, että mitä sitä kokenutta hevosta tallissa seisottamaan, ja ilmoitin Tour Knightin heti lauantaiksi Lahteen. Sillä on ollut aiemmin luukipuja oikeassa takajalassa, ja sen vuoksi jälki ei ole ollut toivottua. Luokkaa tammalla on, mutta se on eri asia, saadaanko se ulos.”

Toinen tulokas Ornstein on Ranskassa syntynyt mutta uraansa Ruotsissa luonut 6-vuotias ruuna. Ready Cashin poika on kilpaillut Per Linderothin ja Kenneth Haugstadin valmennuksessa. Ornstein on ottanut 39:sta kisastaan kolme voittoa ja peräti kaksitoista himmeämpää totosijaa. Ruunan ennätys on täyden matkan voltista 13,7. Ansiot radoilta ovat noin 31 000 euroa.

Roni Paldan osti Ornsteinin Traveran huutokaupasta marraskuun lopussa Haakanan porukalle Stall Onnille.

”Ruuna on ollut täällä vajaan kuukauden. Sukuhan siinä kiinnosti, vaikka kyseessä ruuna onkin. Hinta ja laatu olivat kohdallaan. Ornstein ei ole viime aikoina loistanut Ruotsissa, mutta kyllä se treenien perusteella kunnossa vaikuttaa olevan”, Haakana valaisee.

”Tosi kiva hevonen, joskin readycashläiseen tapaan omia jippojakin löytyy. Kun isäntä lähti Ornsteinilla ensimmäiselle lenkille, ruuna toi hänet väkisin takaisin tallinpihalle. Nyt on päästy Ornsteinin kanssa sinuiksi ja ajamaan jo täyttä lenkkiäkin. Vaikka välillä sen silmissä valkuaiset esille pyörähtävätkin, kyseessä on kiltti hevonen.”

Haakana jatkaa, että Ornstein saatetaan nähdään uudessa kotimaassaan tositoimissa jo tammikuun lopussa tai helmikuun alussa.

”Pohjat ovat kunnossa. Ruuna menee kolmetonnia, ja pitkiä matkoja katsellaan. Se tulee loppua hyvin, mutta lähtönopeudessa on puutteita”, Haakana tietää.