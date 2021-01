Roni Paldanilla uusia "siitostammoja" tallissa

Roni Paldan, 28, operoi tällä hetkellä kahdessa maassa yhteensä 21 hevosen kanssa. Talliin on tullut hiljan kaksi uutta mielenkiintoista tammaa, Greta Sisu, 11,3 ja italialainen Bellatrix Club.

Jenni Oinonen

Roni Paldan ja tallinsa uusi värväys Greta Sisu, 11,3, hiitillä tänään Solvallassa.

Yksi nuori suomalaisvalmentaja, joka on ollut hyvin aktiivinen tänä korona-aikana lännen kultamailla, on muiden nimien lomassa Roni Paldan. Jo ennen koronakriisin puhkeamista Suomen kaakkoiskulmasta kotoisin olevalla Paldanilla oli toimintaa länsinaapurissa ja tarkemmin Söderby Gårdissa eli "Sisulla". Paldanin hevosilla oli 2020 kaikkiaan 72 starttia, joista peräti 64 Ruotsin puolella.

"Nyt on 13 hevosta, kilpahevosia ja kolme varsaa, täällä Sisulla", Roni Paldan kertoo.

"Loput varsat ovat kotona Miehikkälässä kotitilalla. Nyt olen maanantaista torstaihin täällä reissussa. Tällaista lentomatkailua ja sukkulointia tämä on. Tyttöystävä vastaa Suomen tallista poissaollessani ja täällä Sisulla henkilökunta. Tänään käytettiin 'siitostammat', meidän kaksi uutta kilpatammaa Solvallassa ensimmäistä kertaa meiltä hiitillä."

Kyse on tuoreesta viisivuotiaasta Greta Sisusta (Explosive Matter) ja Italiasta tulleesta nelivuotiaasta Bellatrix Clubista (Infinitif).

"Greta tuli Timo Nurmokselta Sisulle lähinnä siitostammaksi, mutta testataan vielä, onko siinä ainesta jatkaa kilpailemista. Bellatrix tuli Harri Rantaselta ja on huippusukuinen. Emä on Rantasen huippuhevosen Owen's Clubin (Duke Of York) 09,7 sisko. Sekin tuli Konepalvelu Erckolle suvun takia, mutta koitetaan. Kumpikin hiittasi sen verran hyvin, ettei tarvitse vielä lyödä leimaa: siitostamma."

"Greta meni 20 läpi ihan hyvin, mutta matkaa starttivireeseen on vielä. Bellatrix meni 19,5 ja sillä on vähän rahaa, joten startti on lähempänä. Kumpikin saa sitten itse näyttää startissa, onko oikeasti kilpahevosmeininkiä. Jos ei, niin ainahan ne voi keväällä astuttaa. Mutta tämän päivän työskentelyyn olin tyytyväinen kummassakin tapauksessa."

"Sisulla olisi nyt varaa laajentaakin tallia, mutta täytyy antaa ensin näyttöä tuloskunnosta. Sitten ehkä saadaan aihetta laajennukselle. Eniten odotan lähiajoilta Yankee Bluelta, joka teki upean kauden (9 starttia - 5 voittoa) Petri Salmelalta omistuksessani. Tällainen ennustaminen on tosin kyllä vaikeaa. Nyt olen antanut ruunalle aikaa ja koitetaan omasta valmennuksesta. Starttiin voitaisiin tulla helmikuussa, vaikka hiittiä ei ole vielä ajettu. Kuitenkin treeníssä tuntuu siltä, ettei starttivire ole kaukana."

Linkki Yankee Bluen, 5, uran starttitietoihin.

Tästä pääset Bellatrix Clubin starttitietoihin (kamerakuvakkeesta videoihinkin).

Tässä linkki Greta Sisun uran tietoihin.

Ville Toivonen

Roni Paldan.