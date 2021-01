Anssi Niininen hankki nelivuotiaan kylmäverilupauksen Ruotsista

Antti Savolainen

Leena ja Anssi Niininen valmentavat edelleen aktiivisesti hevosia Jyväskylän Puuppolassa. Vuonna 2004 kuolleesta Ponserista muistuttaa kuninkuusloimi, joka on kodissa kunniapaikalla.

Niiniset ostivat vahvistuksensa Ruotsista sukulaismies Petri Airaksiselta. Ori Ivarsfenomen (Hellin Faksen) on juossut kolmevuotiaana viisi starttia "Kallblodskungen" Perssonin tallista ja ottanut yhden kaikkia totosijoja. Nyt nelivuotiaaksi kääntynyt ravuri saapui eilen Aleksi Kytölän kuljettamana Ruotsista Puuppolaan. Niininen oli mukana myös eilisillan kotiradan Killerin raveissa koelähtöhevonen Carmillalla (Lars), joka täytti juuri kuusi.

"Petri on vaimoni Leenan sisarenpoika", kertoo Anssi Niininen.

"Meillä hän on aikanaan hevoshommia aloitellut. Hän piti omaa tallia Ruotsissa, mutta kouluttautui sittemmin kengityssepäksi. Tämän Ivarsfenomenin Petri osti 1,5-vuotiaana Kriteriumhuutokaupasta (hinta 60000 kruunua). Kun hän lopetti tallinpidon, tämä meni Perssonille. Olen kysynyt sukulaispojalta välillä, että löytyisikö sieltä sopivaa hevosta meille. Hän on tarjonnut yleensä lämpöisiä, mutta en ole lämmennyt niille. Nyt sitten tuli puhetta tästä, katsoin startteja videolta ja tehtiin kaupat."

Taitaa olla aikaista arvioida vielä millainen hevonen tuli ostettua?

"Kyllä mina sen jo ehdin valjastaakin tänään. Hyvätapainen kiva ori ja aika sähäkkä liikkeissään, ihan juoksija. Pieni se on, kuten kerrottiinkin, siinä 150 korkea. Ei se meidän huippu Ponserikaan iso ollut, säkä 152 senttiä, joten ei se minua haittaa. Katsotaan rauhassa, mihin suuntaan se alkaa mennä. Täällä Suomessahan on tavallisia lähtöjä sille ihan hyvin. Lisäksi se on maksettu Ruotsin nelivuotiskisoihin sen varalta, että jos jotain oikein ihmeitä alkaisi tapahtua."

Mitä talliin kuuluu muuten?

"Harrastellaan omilla hevosilla, eläkkeellä kun ollaan. Carmillakin menee ihan hyvällä tyylillä, mutta ei vielä ainakaan liian kovaa. Se on puolestaan hirmu iso, jotain 170 senttinen, ja rakentamisessa on ollut ja on työtä. Kun on oma hevonen, niin ei ole kiirettä, ja uskotaan että se tullessaan valmiiksi pystyy vähän pärjäämään. Muutamaa hevosta laitellaan. Tavallisia hevosia, ei mitään Ponsereita. Sellaisen hevosen saaminen on onnenpotku - ne syntyvät sellaisiksi. Ei niitä tekemällä saa tehtyä. Jokainen treenari tarvitsisi sellaisen Ponserin mainoshevoseksi. Siihen aikaan meille alkoi tulla muitakin hyvä ravureita valmennukseen."

Ivarsfenomenin tiedot Ruotsin järjestelmästä.