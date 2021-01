Petri Puro myi kalliin varsan ja lähetti tallin tähden naapuriin valmennukseen

Halmstadin mestarivalmentaja ja -kasvattaja Petri Puro myi kovasukuisen Mack Crowen "kunnon hinnalla" suurhevosenomistajille, ja talli on muutenkin pienentynyt.

Antti Savolainen

Petri Puro on valmentamisen ohella menestynyt hevoskasvattajana. Kuvan Master Crowe 09,8 on yksi miehen monesta miljonäärikasvatista. Helmenä on tietysti Master Crowen veli Commander Crowe, 08,9, maailman paras ravuri vuoden 2010 tienoilla.

Eilen Åbyssä hurjalla esityksellä voittanut Maestro Crowekin on siirtynyt Johan Untersteinerille valmennukseen. Martin De Bos ja Burning Man vaikuttavat puolestaan Ranskassa, eikä Purolla Halmstadin tallissaan ole enää montaa valmennettavaa.

"Laitan vähän itseäni ja talouttakin kuntoon", Puro kertoo.

"Kohta on tulossa taas isoja varsamaksuja, kun muiden muassa Stochampionatin ja Ruotsin mestaruuden voittaneesta Cash Crowesta (Ready Cash) on tulossa varsa Propulsionista (Muscle Hill) ja sen emästä Giant Crowesta (i. Gigant Neo, sisko maailman aikansa ykkösravurille Commander Crowelle 08,9 ja yli 34 miljoonaa kruunua) taas Fabulous Woodista (Ready Cash). Minä itse puolestani toivun lonkkaleikkauksesta. Lonkka on nyt kunnossa, mutta kaikkia muita paikkoja kolottaa."

Puro möi hiljan Cash Crowen kaksi vuotta täyttäneen pikkuveljen Mack Crowen (Bold Eagle) Staro-kasvateistaan tunnetulle Staffan Nilssonille ja kovia hevosia aiemminkin omistaneelle Hans Sköldille. Ori meni valmennukseen Halmstadin toiselle kovalle nimelle Jerry Riordanille.

"Eihän näitä hintoja tavata sanoa, mutta ei se mikään halpisvarsa ollut."

Hevosia on lähtenyt pois tallista Ranskaa myöten, vaikka tuskin kovin moni haluaa ainakaan näyttöjen perusteella siirtää pois Puron treenistä. Tuoreimpien neljän kauden voittoprosentit tallilla ovat 2017 alkaen 26, 36, 27 ja 31. Samaa menoa on jatkunut sitä paitsi jo vuosikymmeniä.

"Minusta nuo siirrot ovat lähteneet. Lonkkaleikkaus aiheutti ongelmaa töiden teossa. Stefan Landén, paikallinen amatöörivalmentaja, ihan pätevä kaveri, käy auttamassa minua. Hevosten ajo on sujunut multakin melkein keskeytyksettä, mutta muuten apu on ollut tarpeen. Nyt on neljä treenihevosta, mikä on sopiva määrä. Kunto kohenee pikkuhiljaa, ja ensi vuonna tulee taas uusia varsoja ja lukumäärä ehkä kasvaa pikkuisen, mutta en aio mitään isoa tallia enää ottaa niskoilleni."

Maestro Crowe (Love You) aloitti uransa viidellä voitolla. Sen jälkeen on tullut onnistumisiua mutta myös laukkoja. Love You -ruuna voitti eilen Åbyssä debyytissään Johan Untersteineriltä huimalla 14,6-tuloksella 2640 metrillä talvisissa oloissa.

"Se on vielä aika isoksi osaksi minun oma, mutta se on sellainen mullikka ajaa starteissa, että ajattelin, että ison tallin treeni tekisi sille hyvää. Untersteinerillä hiitit ajetaan isolla porukalla, mikä voisi tehdä sille hyvää. Kyllä se eilen vieläkin lähti kampeamaan ulos, kun Johan käänsi. Ensin ei tuntunut tapahtuvan mitään siellä kolmannella radalla, mutta kun hevonen suoristui, se sai pykälän silmään ja hyvin meni. Moottoria sillä on aika ylös, jos vain alkaa pelittää niin kuin kilpahevosen pitää - ihan Martin De Bosin ja Burning Manin tasolle. Niiden kanssa se meni hiittiäkin viime vuonna ja jaksoi siinä missä kaveritkin. Ja aika hyvinhän tuo Martin Ranskassa porskuttaa, eikä se huono ollut täällä Ruotsissakaan."

"Martin De Bosin omistajalle (Mika Vihelä) suosittelin Ranskaa - samoin Burning Manin. Tuntuisi, että Martin sopii hyvin sinne Ranskaan kovalla fysiikallaan. Vihelä on vielä hevosenomistajana minullakin kolmevuotiaaksi tulleessa ori Con Crowessa (Conway Hall). Siinä emänemä Soma Star on Commanderin ja kumppaneiden sisko ja emä Jeanne Crowe Love Yousta. Tuossa varsassa on ainesta ihan Martinin tasolle, mutta aika näyttää. Siinä syksyllä piti saada vähän tahtia hiljennettyä, kun oli se lonkkaleikkaus ovella."

Pääset tästä Sulkysportin aamukimaraan, jossa on heti alussa Puron hevoskaupoista.