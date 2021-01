Kari Lähdekorpi Sobel Conwayn eilisestä juoksusta Vincennesissä: ”Ainoastaan meille voi käydä näin”

Terhi Piispa-Helisten

Sobel Conwayn seikkailut Ranskassa saivat torstaina uuden värikkään luvun. Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon omistama ruuna on ansainnut neljän kuukauden aikana Ranskasta liki 90 000 euroa.

Sobel Conway jatkoi Ranskan-turneetaan eilen alkuillasta Vincennesissä ravatussa Prix Hersiliessä. Ruuna liukui valmentajansa Jean-Michel Baziren johdolla tuulenhalkojaksi puolimatkan haminoissa. Tallikaveri Valzer di Poggio eteni samassa Sobel Conwayn rinnalle. Asetelma oli sikälikin mielenkiintoinen, että Valzer di Poggiota ohjasti Baziren Nicolas-poika.

Maalisuoraa tultiin tuimasti tasatahtia, ja lopulta Valzer de Poggio niittasi muutaman sentin marginaalilla Sobel Conwaysta edelle. Siinä missä Nicolas Bazire kannusti ajokkiaan aktiivisesti, hänen isänsä oli Sobel Conwayn rattailla huomattavasti rauhallisempi.

”Ei olisi uskonut, että joskus tulee sellainen päivä, kun Vincennesin kakkossija harmittaa”, naurahtaa Sobel Conwayn toinen omistaja Kari Lähdekorpi.

”Eihän siinä olisi paljoa kuskin tarvinnut heilahtaa, niin ero olisi voinut kallistua meille. Kyllähän Bazire on välillä kannustanut tiukoissa tilanteissa Sobelia rohkeamminkin. Ruotsissa ja Norjassa on tapahtumista kohistu, kun Sobel Conway oli sentään suuri pelisuosikki. En sitten tiedä, miten Ranskassa asia on otettu.”

Lähdekorpi ei ole keskustellut eilisestä lähdöstä Baziren kanssa.

”Mulla ei ole Bazireen suoraa yhteyttä, enkä sillai viitsi kyselläkään. Jos tämä olisi tapahtunut jollekin muulle, niin olisin ollut viemässä hevosta treenistä pois. Nyt ei sellainen tule mieleenkään, kun kyseessä on Bazire ja ruuna on mennyt niin hienosti heidän käsistään. Arvostaa pitää sitä, miten hyvälle mallille hevonen on laitettu.”

Myös toinen omistaja Arvo Ylitalo suhtautuu Lähdekorven mukaan asiaan rennosti.

”Tuumittiin vain Arvon kanssa, että ainoastaan meille voi käydä näin. Katse eteenpäin. Selailin, että kymmenen päivän päästä olisi sopiva enintään 300 000 euroa tienanneiden 2100 metrin ryhmä. Laitoin asiasta Kirsille (Manninen) nöyrästi viestiä, että olettehan huomanneet tämän sarjan. Käsittääkseni Bazire itse hoitaa hevosten ilmoittamisen startteihin”, Lähdekorpi sanoo.

Sobel Conway on kisannut Ranskassa neljän kuukauden aikana yhdeksän kertaa. Voittoja on tullut yksi ja kakkossijoja viisi kappaletta. Ruunan Ranskan ajan tienestit ovat nousseet noin 90 000 euroon.