Antti Ojanperä tallinsa hevosten tauosta: ”Vasta helmikuussa tullaan raveihin” - lue kuninkaiden ja muiden menestysnimien kuulumiset

Kuva: Anu Leppänen

Antti Ojanperä ja Jutta Ihalainen ovat keskittyneet viime viikkoina treenaamaan hevosiaan, eikä Team Ojanperän kilpureita ole esiintynyt lähtölistoilla. Vuoden 2015 ravikuningas, ME-ori Jokivarren Kunkku tähyilee lokakuisen leikkauksen jälkeen radoille.

Vuoden 2018 valmentajana Ravigaalassa palkittu ja tälläkin kertaa tittelistä tiukasti taisteleva Antti Ojanperä vastaa sunnuntaina puhelimeen arkisen aherruksen parista. Hänellä on parhaillaan kengitettävänä uraansa neljän kisan jälkeen tappiottomana jatkava ranskalaisori Fan d'Ep.

”Tää on oikeasti tosi hyvä hevonen, kun se vain oppii hallitsemaan liikkeensä. Hallinta löytyy sitten aikanaan oriin itsensä kautta, ei niinkään kengityksestä ja balanseerauksesta”, Ojanperä mietiskelee.

Team Ojanperän hevosten tuoreimmat kilpailut ovat päivämäärältä 5. joulukuuta. Antti Ojanperä, mistä johtuu tallin hevosten hiljaiselo?

”Nyt on keskitytty treenaamaan, kun viimein tänne Keski-Suomeen tuli talvi ja lunta. Kuvio on täysin suunniteltu. Vasta helmikuussa tullaan raveihin. Syksyllä oli Josveisissa ja tallin joissakin muissa hevosissa tautia, ja se vaikutti osaltaan tähän päätökseen. Piti nollata tilannetta.”

”Olen aina haaveillut, että saisin treenata talvella ainakin pari kuukautta rauhassa. Koronatauko toteutti sen viime keväänä väkisin, ja jotenkin se tuntui nytkin oikealta ajatukselta.”

Sopiiko, jos käydään läpi tallin tulokkaiden ja menestysnimien kuulumisia?

”Ilman muuta!” (Taustalta kuuluu voimakasta kavioiden raspauksen ja naulojen naputtelun ääniä.)

Miten syksyllä huutokaupasta hankittu amerikkalainen Simsalabim on sopeutunut Keski-Suomen talviseen maisemaan?

”Tosi hyvin. Mitään krapulaa ei ole havaittavissa. Ori on iloinen ja hyväntuulinen. Sen asenne on positiivinen, ja ori on elämää täynnä. Sillai oikealla tavalla, se ei ole karjas tai mitään. Simsalabimin kanssa aloitus menee kesään. Tarkoitus on edetä pitkän kaavan kautta.”

Entä Norjasta tullut Ivan B.R.?

”Siltä leikattiin irtopalat ja polvikanavat. Että sellainen mukava yllätys tuli mukana. Jos myönteistä asiasta hakee, niin orihan voi parantaa, nyt kun nuo vaivat on hoidettu pois päiväjärjestyksestä. Kyseessä on hienonnäköinen hevonen. Avaus menee sinne huhtikuulle ainakin.”

Tallissa on kaksi ravikuningasta. Mitä kuuluu vanhalle kuninkaalle Jokivarren Kunkulle?

”Siltäkin operoitiin polvikanava, se oli lokakuuta. Oriilla oli piikki toisessa kanavassa. Se tuli ilmi jo keväällä, ja asia turhautti meitä, kun astutuskausi oli kuumimmillaan. Mentiin sitten vaihtoehtoisilla hoidoilla syksyyn saakka. Kunkulla on muutkin juttunsa, ja kyllähän ne jälkensä jättävät.”

”Keväällä ajattelin, että Kunkku voi olla yllättävänkin hyvä. Kuopiossa (1. kesäkuuta) ori tekikin kelpo juoksun, muttei silloinkaan ollut niin terävä kuin treeneissä pari viikkoa aiemmin. Talvi laitellaan, ja katsotaan, mitä tapahtuu.”

Miten sitten nuori kuningas Evartti?

”Ori on treenannut terveenä, ja sille kuuluu oikein hyvää. Evartin annettiin huilata suunnitellusti hetken, ja kun joulun tietämissä tuli kunnon kelejä, oriilla ajettiin ekoja vetoja. Kaikki on mennyt nuottien mukaan, ei mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Evartti on meidän tallista ihan ensimmäisiä, joka tulee aloittamaan kauden. Hokkikeleillä tullaan jo ulos.”

Sitten vielä tallin lämminverivaltikkaa hallussaan pitävä St.Leger-sankari MAS Champ?

”Ruuna on ollut treeneissä ok. Sen kanssa otettiin joulukuu rennommin. Kaikki on kunnossa, eikä ole mitään, mistä pitäisi olla huolissaan. Mulla on luotto, että MAS Champiin tulee vielä pikkuisen lisää. Tälläkin tullaan jo hokkikeleillä ulos. Suur-Hollola tietenkin kiinnostaa. Kevään starteista Seinäjoki Race olisi meille mieluisa lähtö.”