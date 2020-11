Nuori norjalainen ikäluokkamenestyjä Antti Ojanperälle

Satu Pitkänen

Lisää pyssyjä Pihtiputaalle. Norjassa ikäluokkansa aateliin lukeutunut Ivan B.R. saapuu näinä päivinä Keski-Suomeen, minne Antti Ojanperä odottelee kuumeisesti kunnon talvikelejä.

Nelivuotias Ivan B.R. on kuulunut Norjassa ikäluokkansa ehdottomaan eturiviin. Ori voitti sekä Kriteriumissa että Derbyssä karsintansa. Kriteriumin finaalissa sijoitukseksi tuli neljäs, Derbyssä laukanneena kahdeksas. Kesän 2019 tasokkaassa Prinsessa Märtha Louisen pokaalilähdössä Ivan B.R. oli toinen.

Oriin tuorein kilpailu on päivämäärältä 14. marraskuuta. Tuolloin Axel Jensenin muistolähdössä vastassa olivat Ecurie D. ja kumppanit. Ivan B.R. sijoittui kahdeksanneksi.

Oriin uran 21:sta startista peräti kahdeksan on päättynyt voitoon. Kakkossijoja on irronnut neljä kappaletta. Ennätys kirjataan lyhyeltä matkalta 12,0. Täyden matkan Ivan B.R. on polkenut parhaimmillaan läpi 12,1. Oriin voittosumma on noin 59 000 euroa.

S.J.'s Caviarin jälkeläinen on valmentautunut Geir Vegard Gundersenin treenissä. Hänen poikansa Magnus Teien Gundersen on ohjastanut oriin viimeaikaiset lähdöt. Molemmat ovat norjalaisen raviurheilun huippunimiä.

”Mua miellytti Ivan B.R.:n kova kapasiteetti. Se on kisannut Norjan kaikki isoimmat ikäluokkalähdöt kriteriumista derbyyn ja tehnyt hyviä esityksiä. Oriin ympärille muodostuu tässä hiljalleen omistajaporukka”, Antti Ojanperä kertoo.

Hän jatkaa, että Ivan B.R. saapuu jo lähiaikoina Suomeen.

”Talvi saa tulla vaikka samaan aikaan. Ori on näyttänyt siltä, että se menee millä ja miten vain, joten hokkikeleistä tuskin on haittaa.”