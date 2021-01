Reima Kuislalle 09,1-aikainen amerikkalainen Super Schissel - ”Jonkun pitää yrittää pistää Aholan Kimmolle hanttiin”

Anu Leppänen

Ensin Marschall Match, sitten Super Schissel. Reima Kuisla on tehnyt viime viikkoina kovia hankintoja huutokaupoista.

Tattersalls Winter Mixed Salesta tarttui Reima Kuislan haaviin 50 000 dollarin hinnalla 5-vuotias ruuna Super Schissel. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Hevosurheilu.

Kyseessä on ennätyksen 08,7 ravanneen Uncle Peterin ja 11,7-aikaisen Bavarden varsa. Bavarden veli on italialaismenestyjä ja siitosori Farifant.

Uransa 51:ssä kisassaan yhdeksän kertaa ykköseksi yltänyt ja 17 muuta totosijaa saalistanut Super Schissel on painellut tappiojuoksussaan Greenshoen vanavedessä ennätyksen 09,1. Voittokisassaan ruuna on kiitänyt kolmevuotiaana parhaimmillaan 10,0.

Yli 400 000 dollaria tienannut Super Schissel voitti 2-vuotiaana Matron Stakesin finaalin. Muutenkin ruuna on niittänyt ikäluokkakisoissa mukavaa menestystä.

Anette Lorentzon käsissä viime ajat valmentautuneen ravurin tuorein startti on viime perjantailta Meadowlandista. Super Schissel voitti tuolloin ylivoimaisesti Andrew McCarthyn ohjastamana. Varsavuosina ruunaa ovat treenanneet Jimmy Takter, Per Engblom ja John Bax.

”Olen katsellut usein Meadowlandsin huutokauppoja, ja ostanut sieltä joskus jotain, jos kiinnostavaa on löytynyt. Nyt selasin listan läpi, enkä oikein innostunut mistään. Kaveri sitten kysyi, että entä tämä Super Schissel? Aloin tutkia asiaa, ja kiinnostus heräsi. Kuvittelin, että hinta tulisi olemaan siellä 80 000 dollarin tuntumassa, joten yllättävän halvalla hevonen lähti. Se, että kyseessä on ruuna, vaikutti varmasti asiaan”, Reima Kuisla valaisee.

”Super Schissel on juossut tosi kovia ikäluokkalähtöjä. Siellä on ollut Greenshoeta ja Gimpanzeeta vastassa. Vähän niiden varjossa ruuna on ollut, mutta se on vahva ja kookas ravuri. Silmämääräisesti arvioin sen korkeudeksi 163 senttiä. Sen emälinjalla on ranskalaista ja italialaista verta. Emänemä on Duboisin tamma Bahama. Super Schissel ei olekaan starttiraketti, mutta se tulee hyvin loppua. Se vaikuttaa 2100 metrin hevoselta, ja lisäksi hyvä puoli meidän systeemiä ajatellen on se, että ruunalla voi ajaa kilpaa tiheällä tahdilla.”

Eli Super Schissel saapuu värittämään Suomen ykkössarjoja?

”Kyllä, etsitään ruunalle täällä hyvä valmentaja. Asiaa täytyy miettiä tarkemmin sitten, kun saadaan hevonen Suomeen ja nähdään, mitä se on syönyt. Käydään ruuna perusteellisesti läpi ja tehdään huoltotoimet. Katsoin Super Schisselin kaikki kisat, mitkä löysin, varmaan 30 kappaletta. Mun mielestä se on etupäästä epärytmissä, joten koetetaan auttaa hevosta ja saada se vähän paremmaksi. Kyllä ruunan pitäisi olla riittävä tänne. Musta tuntuu, että tässä voi olla hevonen Finlandia-, Kymi GP- ja Seinäjoki Race-tasolle, jos ruuna kotiutuu kunnolla”, Kuisla näkee.

”Super Schisellillä on voitto Meadowlandsista alla, mutta ei mua kiinnosta pitää hevosta siellä ja seurata hommaa vain netin kautta. On vaikea ostaa sellaista hevosta, joka tulee ja voittaa Suomen kultadivisioonat. Meidän avoimien lähtöjen tasoa on haukuttu ja arvosteltu, mutta ihan turhaan. Kyllä siellä aina on tosi hyviäkin joukossa. Jonkun pitää yrittää pistää Aholan Kimmolle hanttiin”, Kuisla naurahtaa.

Kuisla kertoo, että Super Schissel siirtyi heti huutokaupan jälkeen suomalaisen Sonja Boothin tilalle. Siellä hevosesta otetaan asiaankuuluvat testit ja kokeet. Kuisla alkaa järjestellä kuljetuskuvioita pikimmiten.

”Tarkoitus on saada hevonen Suomeen as soon as possible. Karanteenikäytännöt pitää myös selvittää.”

Syksyllä oli puhetta, että aiot vähentää hevosmäärääsi. Nythän mennään toiseen suuntaan?

”Se on laatu ennen määrää, ja jos jotain tulee, niin toisesta päästä saattaa lähteä pois. Mulla ei ole nyt ollut kultadivisioonahevosta, ja sille on selvä rako. Tämä tulee täyttämään tuota rakoa, ja Marschall Match kenties sitten ensi vuonna. Mä satsaan kilpahevosiin, ja tykkään ykkössarjalaisista”, Kuisla lausuu.