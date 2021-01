Mäenpään ja Rytkösen uusi starttihevonen Västerbo Cirkus tiistaina Teivossa

Ville Toivonen

Tero Mäenpään tallissa Jämsässä riittää vilskettä 24 valmennettavan kanssa. Ensi tiistaina Teivossa startissa on tallin uusi Ruotsin tamma Västerbo Cirkus.

Västerbo Circus (Roclyn), 6, on mennyt 13,5, tiennannut vajaat 300000 kruunua ja voittanut neljä 36 yrittämällä Björn Röcklingerin valmennuksesta. Yksi tolpista tuli kaudelta 2020, kolme muuta 2019. Tamma tuli Suomeen syksyn Ruotsin internethuutokaupasta, kun nykyinen omistaja Jari Rytkönen huusi sen 22000 kruunulla. Suonejokelaisella Rytkösella on Tero Mäenpäällä valmennuksessa peräti kolme hevosta, kaksi omaa kasvattia ja nyt mainittu kilpatamma. Rytkönen valmensi itse -90-luvulla ruuna Waltter Bagin (Zoot Suit) menestykseen. Ruunan uralle mahtui peräti 19 ykköstä.

"Jari on innostunut uudestaan hevoshommasta", Mäenpää kertoo.

"Nelivuotiaaksi tullut oma kasvattinsa Rock Or Bust (Surtees Hanover) starttasikin äskettäin, mutta se oli kyllä kipeä: kurkku tulehtunut. Kolmevuotias tamma Whole Lotta Rosie on samasta emästä Jo Die Lavecista (Enjoy Lavec) ja Swan In A Millionista (Andover Hall)."

Jo Die Lavecin kolmas emä on aikanaan Einari Vidgrénin Amerikasta isolla taalapinolla huutama maailman huippusiitostammoihin ja periyttäjiin kuulunut Quiet Elegance (Speedy Crown).

"Västerbo Cirkuksella ei ollut ravi ihan kohdillaan ja on koitettu treenata voimaa mm. jarrukärryillä. Tamma tuli marraskuussa. Hyvältä se tuntui äsken vedoissa, mutta vaikea veikata tiistaita. Ihan vahvalta se vaikuttaa, mutta löytyykö vauhtia, se selviää siinä? Ruotsissa se meni usein jenkkikärryistä, mutta meillä ainakin aloitetaan ihan tavan apuaisakärrystä ja kokolapuilla varmaan."

Mitä Mäenpään talliin Jämsään muuten kuuluu?

"Hyvää, kelit ovat kohdallaan ja nyt koitetaan treenata heppoja kuntoon. Nyt on vähän märkää mutta ihan ok-kelit. Loppuviikosta vielä pakastaa ja tulee mahtavat polanteet treenata. Tallissa on reilusti aihioita, nuoria hevosia. Välillä tuntui, että valmennetaan vaan suomenhevosia, mutta nyt on taas aika 50/50. Lämminverisiä on tullut opetukseen, ja niitä on siitä jäänyt treeniinkin."

