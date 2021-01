Toto75-finaalivoittaja Torrent d'Inverne vaihtoi tallia - ”Täysin yllättäen tämä tuli”

Kari Alapekkala menestyi kahdeksan hevosen valmennusyksikkönsä kanssa viime kaudella mainiosti. Nyt talli on kokenut tuntuvan menetyksen.

Ville Toivonen

Pohjois-Suomen valmentajien ja ohjastajien eturiviin kuuluva Kari Alapekkala lähestyy kuskina tuhannen voiton haamurajaa. Torniolaisen talli koki hiljattain kovia kolauksia.

Torniossa elämänkumppaninsa Irene Kelloniemen kanssa hevosiaan valmentavan Kari Alapekkalan tallin viimevuotinen lippulaiva Torrent d'Inverne (10 kisaa, neljä ykkössijaa ja kolme kolmosta, voittosumma 16 592 euroa) on vaihtanut maisemaa. Tapaninpäivänä Kuopion Toto75-finaaleissa voittoa juhlinut nouseva viisivuotias muutti Bodeniin Jorma Särkinivan treeniin.

”Auto tuli pihaan, ja samalla kyydillä lähti samojen omistajien toinen hevonen, Teisifone”, kertoo Kari Alapekkala.

Teisifone on 6-vuotias tamma, joka on startannut 11 kertaa. Voittoja Teisifone on ottanut kaksi ja samoin himmeämpiä totosijoja.

Valmentajan vaihtumisen taustoja Alapekkala ei osaa valaista.

”Syytä en tiedä, täysin yllättäen tämä tuli. Torrent d'Inverne meni hienosti, ja sillä oli vielä parantamisen varaakin.”

Torrent d'Invernen ja Alapekkalan yhteistyö kesti vain kolmisen kuukautta. Sen aikana ruuna kisasi neljä kertaa. Voittoja tuli kolme, ja siinä neljännessä startissa Torrent d'Inverne oli laukanneena kovan juoksun jälkeen kolmas.

Alapekkala osti Torrent d'Invernen Timo Nurmokselta viime syksynä. Jatkossa hän myi ruunan Aarne ja Aune Lintulahdelle.

”Tallille tämä on iso menetys, mutta laji on kova, sehän tiedetään. Olen koettanut pitää hevosmäärän siinä kahdeksassa. Alkutalvesta olisi talliin ollut tulijoitakin, mutta en halunnut kasvattaa toimintaa. Eilen tuumittiin Irenen kanssa, että pidetäänkö hevosmäärä nyt sitten tässä kuudessa vai ostetaanko uusia hevosia. Tai otetaanko sitten vieraita treeniin, pitää miettiä, asia on vielä niin tuore”, Alapekkala pohtii.

Hippoksen tilastojen mukaan ohjastajana 968 voittoa nakutellut Alapekkala teki viime vuonna valmentajana uransa parhaan kauden. Hänen suojattinsa juoksivat 89:ssa startissaan peräti 20 voittoa ja 25 muuta totosijaa.